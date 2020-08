Zakenman François Fornieri (58) koopt zich in bij Standard en neemt helft van de aandelen over FDZ

03 augustus 2020

08u54 18 Belgisch voetbal Mini-revolutie op Standard. De Luikse zakenman François Fornieri (58) koopt 50% van de aandelen van Bruno Venanzi over. Die laatste blijft wel voorzitter van de Rouches.



De komst van de succesvolle zakenman - die ook investeert in de Immobilière van Venanzi - moet het einde betekenen voor de financiële perikelen van Standard. Herinner u hoe ze pas in tweede zit hun licentie haalden. Ademruimte!

“Ik ben verheugd dat François in de club stapt als aandeelhouder”, vertelt Venanzi op de clubwebsite. “Zijn passie, enthousiasme, visie en ervaring in de zakenwereld zijn onmiskenbare troeven voor de ontwikkeling van Standard de Liège.” Fornieri vult aan: “Ik heb altijd mijn liefde uitgesproken voor mijn stad en de Rouches waar ik gedurende vele jaren abonnee was. Ik kijk ernaar uit om vanaf nu samen met Bruno en zijn team de ontwikkeling van de club te bespoedigen.”

Fornieri is een selfmade-man en de topman van pharmareus Mithra - een bedrijf dat hij twintig jaar geleden zelf oprichtte. De beurswaarde van Mithra lag begin dit jaar en voor de coronacrisis toesloeg op één miljard euro. Hij houdt van kunst, snelle wagens en voetbal. In het verleden sponsorde hij onder meer al Standard Fémina.

Fornieri is trouwens een zeer goede vriend van Luciano D’Onofrio. Maar de sportieve baas van Antwerp blijft voorlopig op de Bosuil, waar hij nog een overeenkomst heeft met voorzitter Paul Gheysens tot volgend jaar. Die loyauteit wil d’Onofrio niet breken. Wat er volgend jaar gebeurt, zien we dan weer wel...

