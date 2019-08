Zaak tussen Union en Selemani ingeleid op 8 oktober Redactie

26 augustus 2019

09u33

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De zaak tussen voetbalclub Union Saint-Gilloise en de Comorese winger Faïz Selemani wordt op 8 oktober ingeleid voor de arbeidsrechtbank in Brussel. Dat maakte de 1B-club bekend. Selemani, die zijn contract bij de Brusselaars liet ontbinden om dringende redenen, eist een schadevergoeding van de Brusselaars.

Het was Selemani die een zaak had aangespannen tegen Union, nadat de sterkhouder eerst geblesseerd verstek had laten gaan en nadien plots opdook op het oefencomplex. L'USG verbood de aanvaller om deel te nemen aan de trainingen van de A-kern, vroeg hem de gebruikelijke procedure te volgen en verwees hem na een incident met veiligheidsagenten naar de B-kern.

Selemani zag daarin een dringende reden om zijn contract, dat nog tot medio 2021 liep met optie op een extra jaar, te ontbinden. Als zelfverklaarde transfervrije speler ondertekende de Comorese international intussen al een driejarig contract bij KV Kortrijk, dat van Union een serieuze veeg uit de pan kreeg. Selemani probeert de grote fout in hoofde van Union nu ook juridisch kracht bij te laten zetten door de arbeidsrechtbank in Brussel.

"In het belang van de verdediging van haar rechten zal Union niet verder ingaan over de inhoud van deze zaak", klinkt het bij Union.