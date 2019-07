Xian Emmers over transfer naar Waasland-Beveren: “Veel minuten maken” MVS

11 juli 2019

16u12 0 Belgisch voetbal Straffe transfer van Waasland-Beveren. Voor de neus van Standard en Antwerp haalt het Xian Emmers binnen. De 19-jarige jeugdinternational wordt gehuurd (met een - naar verluidt gigantisch hoge - aankoopoptie) van Inter Milaan. Maar waarom kiest zo’n jongen voor Waasland-Beveren?

“Simpel. Omdat ik het op dit moment belangrijk vind om veel minuten te maken”, vertelt hij ons. “En dan lijkt dit me de beste keuze. Ik ben heel blij, voelde meteen de steun van heel de club. Het bestuur, de trainer: ze wilden mij ook écht graag. De eerste indrukken hier zijn ook superpositief. Waasland-Beveren lijkt me een heel familiale club, ja, het gevoel is meteen goed. Ik ga me hier snel thuisvoelen denk ik.”

Straks legt Emmers nog enkele testen af, vanaf morgen traint hij mee met de groep. “Ik heb een zestal weken stilgelegen, waarin ik enkel individueel trainde. Geef me dus wat tijd alsjeblief. Maar de honger is enorm, ik kan niet wachten om de groepstrainingen aan te vatten”, besluit hij. Emmers is een box-to-box die zich graag offensief uitleeft. Vorig jaar werd hij door Inter verhuurd aan tweedeklasser Cremonese. Hij speelde er 20 matchen, scoorde één keer en gaf één assist.

