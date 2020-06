Wullaert ziet enthousiaste Flames en denkt aan later: “Denk niet dat hoofdcoach iets voor mij zou zijn” JBE/GVS

05 juni 2020

19u22 0 Red Flames Regen of niet, de Red Flames genoten zichtbaar van hun tweede samenkomst sinds lange tijd. “In al ons enthousiasme staan we soms zelfs te dicht bij elkaar”, vertelde Tessa Wullaert na de training in Tubeke. De Gouden Schoen had het ook over Regen of niet, de Red Flames genoten zichtbaar van hun tweede samenkomst sinds lange tijd. “In al ons enthousiasme staan we soms zelfs te dicht bij elkaar”, vertelde Tessa Wullaert na de training in Tubeke. De Gouden Schoen had het ook over de trainerscursus . “Hoofdtrainer is denk ik niets voor mij, maar T2 of linietrainer zie ik me misschien wel doen.”



De Red Flames kwamen vandaag in Tubeke voor een tweede keer samen na elkaar vorige week zaterdag voor het eerst in twaalf weken opnieuw te zien. En of het speciaal trainen is, in deze coronatijden. “Gelukkig herinneren de trainers er ons aan om afstand te houden”, vertelt Gouden Schoen Tessa Wullaert na de training. “In al ons enthousiasme staan we soms te dicht bij elkaar. Maar we doen zoals het hoort. Ik ben al blij dat we samen kunnen trainen na enkele maanden. We hebben nu zelfs te weinig tijd om bij te praten, want we hebben heel wat verhalen te delen.”

Ik ben positief verrast over de conditie. Iedereen bleef tijdens de coronacrisis werken, zoveel is duidelijk Ives Serneels

Tessa Wullaert sprak ook over de 14 Red Flames die zich via een trainerscursus klaarstomen voor een leven na hun spelerscarrière. “Wij krijgen les van onze T2 Kris (Van Der Haegen, red.) om een UEFA-A-diploma te krijgen. We moeten trainingen opstellen, trainingen geven, clips analyseren, enzovoort. (lacht) Ik denk niet dat hoofdtrainer iets voor mij is, dat is te veel verantwoordelijkheid. Maar linietrainer of T2 zie ik me misschien wel doen.”

Serneels: “Iedereen is blijven werken”

Ook Ives Serneels is blij met het weerzien. “Aan de gezichten van de speelsters en hun beleving zie je dat iedereen blij is dat we elkaar in levende lijve opnieuw mogen zien. Ik ben ook positief verrast over de conditie. Iedereen bleef tijdens de coronacrisis werken, zoveel is duidelijk. We maakten er ook een erezaak van om elkaar wekelijks te horen om te evalueren en vanop afstand oefeningen af te spreken. En tot eind juni zullen we elkaar hier in Tubeke eenmaal per week zien.”

Serneels sprak ook over de trainerscursus. “Het is heel interessant om speelsters die je zelf traint als coaches te horen praten. En leerrijk. Hoe sneller een speelster zo kan meedenken, hoe sneller we ook zullen groeien. En door deze cursus hopen we uiteraard binnen enkele jaren meer vrouwelijke coaches langs de lijn te zien staan.”



Programma van de Flames

In september moeten de Flames weer aan de bak in de kwalificaties voor het EK. Vrijdag 18 september nemen ze het op tegen Roemenië, dinsdag 22 september treden ze in Zwitserland aan. Daarna volgt nog een verplaatsing naar Litouwen, op dinsdag 27 oktober, en het thuisduel tegen rechtstreekse concurrent Zwitserland op dinsdag 1 december. Die laatste twee partijen hadden eerder moeten plaatsvinden, maar werden door het coronavirus uitgesteld. Na vier wedstrijden staan België en Zwitserland samen ongeslagen aan de leiding in groep H. De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Engeland. De andere runners-up spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het eveneens uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.