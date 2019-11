Wullaert wil meer spelen bij City: “Als het niet betert? Contract loopt eind dit seizoen af” Redactie

11 november 2019

20u14 0 Red Flames Bij de Red Flames knalt Tessa Wullaert als vanouds. Afgelopen weekend kwam ze uit Kroatië terug met een doelpunt en twee assists achter haar naam, waarmee ze haar totaal in deze kwalificatiecampagne aandikte tot vijf assists en één treffer, mooie cijfers na amper drie speeldagen. In Engeland loopt het allemaal wat minder: Manchester City draait niet en Wullaert valt er regelmatig uit de basiself.

“Dat is altijd moeilijk, maar ik weet wat ik kan en als de coach mij niet meer gebruikt: mijn contract loopt eind dit seizoen af, dus ik ben sowieso niet aan het panikeren”, bekende Wullaert net voor de training van de Flames in Leuven.

Nochtans wist de tweevoudige Gouden Schoen vorig jaar in haar eerste seizoen bij City meteen te overtuigen. “We werden vicekampioen en wonnen twee bekers. Nu liggen we weeral uit de Champions League, hebben we verloren in de Conti Cup en gingen we in de competitie onderuit tegen Arsenal. We zijn echt niet goed bezig. We creëren weinig kansen, de coach is ook van systeem veranderd en is zelf ook aan het zoeken naar de beste ploeg, denk ik. Vorig jaar liep het allemaal goed en nu zijn er veranderingen doorgevoerd en loopt het niet meer. Het is zijn beslissing. Ik voel me wel de dupe van dat nieuwe systeem: ik heb nog geen enkele keer op mijn beste positie gespeeld. Ik denk dat je als buitenlander een groot nadeel hebt. Je moet opboksen tegen Engelse speelsters.”

Bij de nationale vrouwenploeg scoort Wullaert net iets minder dan voordien, maar trekt ze het spel meer naar zich toe en laat ze een pak meer scoren. “Ik heb nu een andere rol in de ploeg en ik denk dat het ook komt met het dragen van die aanvoerdersband, dat ik me ergens meer verantwoordelijk voel voor het team en dat ik me concentreer op de drie punten in plaats van op mijn eigen statistieken. Ik probeer ook meer op het middenveld te spelen en de ploeg op gang te trekken. Zolang dat zeges oplevert, hoor je mij niet klagen. Al zullen die doelpunten nog wel komen. Dat ene doelpunt deed natuurlijk wel deugd, maar winnen blijft het belangrijkste. En er moet ook iemand voor de assists zorgen.”

Nu nog winnen van de rode lantaarn en de Red Flames kunnen het jaar in schoonheid en met twaalf op twaalf afsluiten. “Litouwen zal de bus wel parkeren. Het zal zijn zoals tegen Kroatië: kalm blijven, zorgen voor beweging, kansen creëren en dan tot slot ook afwerken en geen tegendoelpunt slikken. In Kroatië hebben we op dat vlak een volwassen wedstrijd gespeeld. We waren goed begonnen en zette hen direct goed onder druk, vervolgens kwam we snel 0-1 voor. Bij die tegengoal waren we even het noorden kwijt en Kroatië begon daarna ook heel vuil te spelen. Goed dat het toen rust werd zodat we even konden overleggen, nadien hebben we gewoon de wedstrijd uitgespeeld en nog twee doelpunten gemaakt.”