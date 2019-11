Wullaert: “Voor voorzetten gekozen, want Litouwen parkeerde de bus” - Cayman: “Heel trots op De Caigny” Redactie

12 november 2019

22u56

Bron: VTM Nieuws 0

Tessa Wullaert kwam niet tot scoren tegen Litouwen, maar dat kon de aanvalster niet deren. Wullaert toonde zich voor de microfoon van VTM vooral tevreden met de klinkende overwinning én de 12 op 12 in de kwalificatiegroep. “Het sterke punt van De Caigny is haar kopspel, dat heeft ze ook goed gedaan vandaag.”

Wullaert heeft het bij haar club Manchester City lastig om een basisplaats te veroveren. Daar wilde de Red Flame evenwel niet te veel meer over zeggen. “Het is inderdaad een beetje moeilijk, maar ik ben in vorm en ik doe mijn ding. Als de coach dan beslist om me niet op te stellen, dan is dat zijn keuze.” Bekijk bovenaan de volledige reactie.

Cayman: “Op die manier mijn 100ste wedstrijd spelen, doet heel veel plezier”