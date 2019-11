Wullaert knalt bij Flames maar verbijt frustraties bij City: “Ik ben de dupe” GVS

11 november 2019

20u14 0 Red Flames Een welgekomen break. Terwijl Tessa Wullaert (26) haar Belgische collega’s de ene na de andere goal voorschotelt, loopt het bij Manchester City stroever. “De situatie is niet makkelijk, maar ik weet wat ik kan.”

Beslissend tegen Kroatië en gemotiveerd om er ook straks tegen Litouwen een feest van te maken. Tessa Wullaert geniet zichtbaar van het interland-intermezzo. Even weg van Manchester, waar ze meer dan haar lief is op de City-bank vertoeft. Het seizoen in Engeland is nog pril, maar in vergelijking met vorig jaar speelde de tweevoudige Gouden Schoen nu al ruim 200 minuten minder. Bovendien ligt Manchester City al uit de Champions League en verloor het onlangs van landskampioen Arsenal - de grote titelconcurrent. “Het is niet makkelijk”, zucht Wullaert. “Omdat het niet draait, veranderde de coach onlangs van systeem. Daar ben ik de dupe van. Ik val vaker naast de basiself en stond nog nooit op mijn beste positie. Op de koop toe heb ik het nadeel dat de Britse speelsters een streepje voor hebben. Daartegen opboksen is lastig.”

Contract loopt af

Maar Tessa’s vertrouwen boet er allerminst aan in. “Ik weet wat ik kan, vorig seizoen had ik een aandeel in onze twee prijzen (Continental Cup en FA Cup, red.). (fijntjes) Maar als dit zo blijft... Mijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af.”

De interlandbreak was dus meer dan welkom. “Klopt, maar ik kom áltijd graag naar hier. De mentaliteit en sfeer zijn hier top.” Ook top: de statistieken van Wullaert bij de Flames. Na drie EK-kwalificatieduels zit ze aan vijf assists en één goal, al zou je het omgekeerde verwachten van de alltimetopschutster. Bij de nationale ploeg liet de 85-voudige international de netten 42 keer trillen. “Sinds ik aanvoerster ben, is mijn rol veranderd. Het teambelang krijgt voorrang op mijn eigen statistieken. Daarom laat ik me meer uitzakken om het spel te verdelen vanuit het middenveld. Scoren blijft als spits uiteraard leuk. (lacht) Maar er moet iemand assisteren, hé.”

Tonen aan coach

Meer dan 4.000 fans, het kleinste broertje uit de groep en de laatste match van 2019. Niemand zal schrikken mocht ze tegen het nummer 107 van de wereld haar cijfers nog wat opvijzelen. “Litouwen zal de bus parkeren. Veel bewegen wordt cruciaal, maar ik heb er zin in. Deze afsluiter van 2019 moet een feest worden.” De supporters dus nog een laatste keer verwennen. “Én aan de City-coach tonen dat ik in vorm ben. Want ik verdien het echt wel om daar te spelen.” That’s the spirit.