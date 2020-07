Wullaert: “Áls ik terug in België kom voetballen, dan zal het richting Anderlecht gaan” KDW/TLB

01 juli 2020

19u24 0 Belgisch voetbal Waar ligt de toekomst van Tessa Wullaert? Bij Anderlecht of toch eerder in Spanje? Ook voor de drievoudige Gouden Schoen is het nog afwachten. “Door de coronacrisis heeft alles wat vertraging opgelopen. De onderhandelingen zijn nog bezig”, zegt Wullaert, die vandaag in Brakel training ging geven aan jonge voetbalsters.



Eind vorige week bevestigde Wullaert zelf dat ze zal vertrekken bij haar huidige club, Manchester City. Waar Wullaert volgend seizoen zal spelen, is nog niet duidelijk. Ook niet voor de aanvalster van de Red Flames. Wullaert en haar entourage zijn nog volop aan het onderhandelen. “Meer en meer gaat het wel richting een beslissing. Maar de coronacrisis heeft wel wat roet in het eten gegooid. De onderhandelingen zijn veel later van start gegaan en ze zijn ook nog altijd bezig. Het kan zijn dat er volgende week een beslissing valt, maar mogelijk ook niet.”

Door de coronapandemie zijn er ook enkele opties gewijzigd, zegt Wullaert. “Ik ben de voorbije periode meer thuis geweest en heb ook meer tijd gehad om na te denken over wat ik zelf belangrijk vind. Daarom neig ik wel richting een beslissing. Dat kan heel snel gaan, maar net zo goed ook nog wel wat tijd in beslag nemen. Eventueel zal mijn beslissing in België liggen, maar er zijn ook nog buitenlandse opties. Maar áls ik terug in België kom voetballen, dan zal het richting Anderlecht gaan.”

Vooral Spanje lijkt in het buitenland een optie. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag nog eens in Spanje zou gaan voetballen. Daar blijf ik ook bij. Die technische competitie trekt me aan en moet me zeker ook liggen. Ooit zal ik daar eventueel wel nog eens spelen. Maar de voorbije maanden in België hebben sowieso wel een rol gespeeld in mijn beslissing. Vorig jaar zou ik dat niet gedacht hebben, maar je groeit als persoon en sommige dingen worden gewoon belangrijk. Afbouwen wil ik echter nog niet. Mijn beste jaren zitten er nog aan te komen en ik wil nog veel bereiken. Ook met de Flames.”

Wullaert over haar einde bij Manchester City: “Was ons doel om kampioen te worden”



Wullaert over de voorbije maanden: “Mijn leven was redelijk gevarieerd. Veel meer dan in het buitenland”



Wullaert over de training die ze gaf: “Ik let op details”



