Wraking onderzoeksrechter legt mogelijk bom onder operatie 'Propere Handen': moeten telefoontaps uit onderzoek gehaald worden? PLA

12 november 2018

12u52 0 Belgisch Voetbal Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, heeft zijn gram gehaald. Onderzoeksrechter Joris Raskin, die het onderzoek naar witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal leidt, is gewraakt en moet vervangen worden. Het federale parket kan wel nog in cassatieberoep gaan tegen deze wraking.

Rieder is van mening dat Raskin niet meer objectief en onpartijdig te werk kan gaan, omdat hij bij de start van het onderzoek in januari nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij diende daarom een wrakingsverzoek in, maar Raskin weigerde een stap opzij te zetten. Het Antwerpse hof van beroep heeft het wrakingsverzoek nu ontvankelijk en gegrond verklaard. Raskin moet volgens het hof dus onmiddellijk van het onderzoek naar witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal worden gehaald.

“De heer Raskin zat van 18 maart 2011 tot 18 maart 2018 in de licentiecommissie van de Voetbalbond. Door die jarenlange functie is er een band ontstaan tussen Raskin en de voetbalbond, en bepaalde leden van die voetbalbond. Het feit dat hij de functie neerlegde op 18 maart doet niet terzake, omdat het onderzoek naar voetbalfraude al in november 2017 was gestart. Zo is bij de publieke opinie de objectieve schijn van partijdigheid ontstaan over het optreden van onderzoeksrechter Raskin. De vrees van scheidsrechter Vertenten dat onderzoeksrechter Raskin niet onpartijdig kan oordelen, is objectief verantwoord. Daarom wordt zijn wrakingsverzoek toegekend”, oordeelde het hof van beroep.

Meer gevolgen

De wraking van onderzoeksrechter Raskin is maar een eerste stap in de procedureslag van strafpleiter Hans Rieder. Zijn splinterbom kan veel bredere gevolgen hebben. Rieder zal niet nalaten om de nietigheid te vragen van alle onderzoeksdaden die Johan Raskin tussen november 2017 en maart 2018 stelde. Alle telefoontaps of bankonderzoeken die Raskin toen door de gerechtelijke politie liet uitvoeren, moeten dan mogelijk uit het onderzoek worden gehaald. Wat houdt het federale parket dan over aan bewijzen van witwassen, financiële fraude, corruptie en matchfixing?

“Raskin zat tot 18 maart 2018 in de licentiecommissie van de Voetbalbond”, legt persmagistraat Els De Brauwer uit. “Het Uitvoerend comité van de Voetbalbond had hem daarvoor aangeduid. Het onderzoek naar de voetbalfraude begint in november 2017. Dan wordt Raskin door het federaal parket aangezocht om een gerechtelijk onderzoek te openen en bepaalde onderzoeksdaden te stellen. Pas in maart 2018 neemt Raskin ontslag uit de licentiecommissie van de voetbalbond. De rechters oordelen nu dat er in die periode van november 2017 tot maart 2018 een schijn van partijdigheid kan ontstaan over het optreden van Raskin. Vandaar dat het Antwerpse hof van beroep vanmiddag stelde dat onderzoeksrechter Johan Raskin het gerechtelijke onderzoek niet kan voortzetten.”

Cassatie

Het federale parket kan in beroep gaan tegen de wraking van onderzoeksrechter Raskin. De kans is klein dat het parket bij het Hof van Cassatie zijn slag nog thuishaalt. Ook andere verdachten kunnen beroep aantekenen bij Cassatie.