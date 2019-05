Wouter Vrancken zag KVM-spelers zich "minutieus aan het plan houden": “Zie hier geen individualisten” MH

01 mei 2019

18u24

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Wouter Vrancken blijft verbazen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij KV Mechelen. Na de titel in tweede klasse mag de Limburger nu ook de Beker van België op zijn palmares schrijven. "De spelers hebben zich minutieus aan het plan gehouden en dan kan je grootse dingen verwezenlijken", vertelde Vrancken na afloop van de met 1-2 gewonnen finale tegen AA Gent.

"Het laatste halfuur hebben ze puur op wilskracht een resultaat over de streep getrokken, de spelers verdienen dus alle lof. Ze hebben zoals verwacht ook gebracht wat ze moesten. Ze hebben dat uitstekend gedaan, de hele wedstrijd. We wisten waar de sterktes en de zwaktes van de tegenstander lagen. Dat hadden we ook nodig om ons gebrek aan matchritme te compenseren.”

Hier en daar wordt gezegd dat de Mechelse spelersgroep extra motivatie putte uit de turbulente tijden waarin de club zich extrasportief bevindt. "Dat heeft hier alvast niets mee te maken, wij zijn daar totaal niet mee bezig. Het heeft te maken met meters willen maken voor mekaar, ik zie hier geen individualisten. Reken daarbij ook nog de supporters, schitterend als zij weer achter je willen staan.”

Wat heeft Vrancken dan wel gebruikt om zijn groep dat extra duwtje te geven? "Ik heb beelden gebruikt van tien jaar geleden, gekoppeld aan onze 'road tot the final' en een filmpje van het supporterslegioen. De fans hebben we in het stadion al uitgebreid betrokken bij de viering: straks is er nog een huldiging op het stadhuis, daarna gaan we naar het stadion", aldus Vrancken.