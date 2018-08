Wouter Vrancken volgt Dennis van Wijk op bij KV Mechelen Redactie

21 augustus 2018

08u22 57 Belgisch Voetbal Wouter Vrancken (39) is de nieuwe coach van KV Mechelen. Dat maakten de Maneblussers zopas wereldkundig via de clubwebsite. De T2 van KV Kortrijk volgt Dennis van Wijk op, die het gelag betaalde na de slechte seizoensstart. Vrancken tekende een contract voor twee jaar en leidt vanochtend om 10u al de training. Daarna wordt hij voorgesteld.

Amper drie speeldagen achter de kiezen in de Proximus League en KV Mechelen ging al op zoek naar een nieuwe coach. Na twee op negen - in Leuven en Roeselare werd telkens een punt gepuurd - telt Malinwa al vijf punten minder dan verrassend koploper Lommel. Voor eigen publiek ging het vrijdag roemloos ten onder (1-2) tegen de Limburgers. Die nederlaag werd uiteindelijk de druppel voor het Mechelse bestuur. De club beraadde zich gisteren over het lot van de Nederlander en kwam tot het besluit om Van Wijk op de keien te zetten.

Van Wijk werd pas eind januari aangesteld Achter de Kazerne, als vervanger van Aleksandar Jankovic. De 55-jarige oefenmeester slaagde er niet in de club in 1A te houden, maar behield het vertrouwen als hoofdcoach. Ook in 1B kreeg hij zijn team niet op de rails. (lees onder de foto verder)

DNA van de club

“Na een gesprek over de tegenvallende resultaten hebben we in onderling overleg beslist om de samenwerking nu te stoppen”, aldus het KVM-bestuur op haar website. “De coach gaf aan dat het gewoonweg niet loopt zoals het zou moeten.”

“We willen verder in een positieve sfeer met een team – van hoofdcoach, assistenten, spelers, kinesisten tot materiaalmannen – dat volop voor goede prestaties gaat. Daarom zullen we snel een nieuwe hoofdcoach aanstellen die past bij het DNA van de club”, klonk het gisteren nog.

Enter Wouter Vrancken dus als hoofdcoach. “Ik ben bijzonder blij dat ik deze kans krijg en ga er alles aan doen om de ambities waar te maken”, zei die in een eerste reactie bij zijn aanstelling en ook bij de club zelf zijn ze enthousiast. “We volgen Wouter Vrancken al een geruime tijd en hij heeft ons tijdens diverse gesprekken met een zeer duidelijke voetbalvisie overtuigd”, zo zegt hoofdaandeelhouder Olivier Somers. “Hij is een jonge, ambitieuze coach die KV Mechelen kent en die bij het DNA van onze club past. Hij weet wat het is om elke week met trots de geel-rode kleuren te verdedigen.” Vrancken voetbalde zelf tien seizoenen terug nog voor Malinwa.

De technische staf, met onder meer Fred Vanderbiest en Sven Swinnen, blijft aan boord, zo werd gisteren nog bevestigd. “Zij zijn uiterst gemotiveerd om verder te werken aan onze missie om terug te keren naar 1A.”

