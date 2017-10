Wouter Vrancken stopt als T1 bij Lommel SK - STVV - Standard blijft 1-0: "De ref maakte geen fout" 17u28 1 rv

Uitspraak in Standard - STVV

De wedstrijd tussen STVV en Standard Luik (1-0) van de derde speeldag in de Jupiler Pro League wordt niet herspeeld. Scheidsrechter Alexandre Boucaut heeft zich niet vergist nadat hij Orlando Sa had uitgesloten na tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR), zo oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). "De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat het VAR-reglement correct is toegepast. De scheidsrechter maakte geen fout", aldus commissievoorzitter Dieter Detollenaere.



Artikel 5.1.11 van het VAR-handboek stipuleert dat er drie opties zijn voor het hernemen van de wedstrijd. Een scheidsrechter kan beslissen niet te wachten op een spelonderbreking om een review op te vragen en dus zelf het spel stil te leggen. Als hij dan tot de vaststelling komt dat er niets gebeurd is, volgt een scheidsrechtersbal. Als de ref wacht op een spelonderbreking om dan de beelden te raadplegen en zijn beslissing niet verandert, wordt een vrije trap gegeven op de plaats waar het spel onderbroken wordt. Indien hij zijn oordeel wel bijstelt, moet het spel hernomen worden op de plaats van de 'nieuwe beslissing'.

Enkel BAS rest nog

Orlando Sa werd uitgesloten na een tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR). In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa richting Steven De Petter. Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door vierde official Nathan Verboomen en VAR Tim Pots aangemaand de beelden te bekijken. Zodra het spel door een overtreding van Razvan Marin op Yohan Boli stilgelegd kon worden, raadpleegde Boucaut de beelden en haalde hij op basis daarvan de rode kaart boven.



Standard claimt dat Boucaut het spel moest laten hernemen waar het werd stilgelegd en dus waar Marin de overtreding maakte. Boucaut liet het spel hernemen op de plaats waar Orlando Sa rood kreeg. Een correcte beslissing, zo oordeelt de Geschillencommissie Hoger Beroep nu. "Het VAR-reglement is correct toegepast. Het spel werd hernomen op de plaats van de 'nieuwe beslissing'", luidt het.



Standard vond dat die "scheidsrechterlijke vergissing" een grote invloed heeft gehad op het verdere verloop van de partij. Na de uitsluiting van Orlando Sa scoorde Boli het enige doelpunt van de match uit de vrije trap na de rode kaart voor Sa. De Rouches wilden de wedstrijd laten herspelen. Het Bureau Arbitrage verklaarde in eerste instantie al dat de klacht van de Luikenaars ongegrond was, het beroep levert ook niets op. Voor Standard rest er nu nog enkel nog het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Wouter Vrancken weg in Lommel

Wouter Vrancken (38) heeft Lommel SK laten weten dat hij stopt als hoofdtrainer omwille van persoonlijke redenen. Dat heeft de koploper in de eerste amateurdivisie vanadaag bekendgemaakt. "De club wenst Wouter uitdrukkelijk te bedanken voor zijn werk de voorbije maanden. Vanaf zijn komst zorgde hij voor een positieve sfeer binnen de spelersgroep", zo klinkt het op de clubwebsite. Afgelopen zomer verliet Vrancken THES Tessenderlo voor Lommel. Hij ondertekende een overeenkomst voor één seizoen, met optie voor een bijkomend seizoen.



De voormalige middenvelder van STVV, AA Gent, Racing Genk, KV Mechelen en KV Kortrijk begon zijn carrière als coach bij Gravelo, na het beëindigen van zijn spelersloopbaan in 2010. Die club loodste hij van vierde naar tweede provinciale. Daarna ging Vrancken aan de slag bij THES Tessenderlo, waarmee hij van eerste provinciale naar de tweede amateurliga promoveerde. Met Vrancken als T1 won Lommel zaterdag nog met 2-0 van Seraing. Na negen speeldagen staan de Limburgers met 20 punten aan de leiding in de eerste amateurdivisie.