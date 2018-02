Wouter Vandenhaute weigert voetbalplannen op te bergen: "Na Anderlecht nog contact gehad met drie andere clubs" Redactie

20 februari 2018

17u41

Bron: Knack en Belga 2 Belgisch Voetbal Twee maanden na zijn afgewezen bod op voetbalclub Anderlecht toont Woestijnvis-baas Wouter Vandenhaute zich een goede verliezer, al weigert hij zijn voetbalplannen op te bergen. "Ik ben 56: ik ga niet nog eens tien jaar wachten om iets in het voetbal te doen", aldus Vandenhaute vandaag in Knack.

"Ik wens Marc Coucke veel geluk en hoop dat het snel weer beter gaat met Anderlecht", klinkt het sportief. Een Belgische investeerdersgroep die zich "vrienden en fans van Anderlecht" noemde had eind december vorig jaar een bod gedaan op Anderlecht. Ze zouden samen 45 miljoen euro betalen voor zestig percent van de aandelen. De afloop is bekend: uiteindelijk viel de keuze op toenmalig KVO-voorzitter Marc Coucke.

In de wandelgangen klonk het dat Beerschot Wilrijk nadien in het vizier van Vandenhaute kwam. En de Antwerpenaren waren niet de enigen die aan de mouw van de gewezen sportjournalist trokken. "Op het moment dat het verhaal met Anderlecht niet doorging, hebben drie andere clubs mij aangezocht: Lierse, Lokeren en Beerschot. Alleen bij Beerschot heb ik aangegeven dat ik misschien wel een gesprek wilde hebben, maar tot onderhandelingen is het nooit gekomen."

Ook in een verder verleden kwam Vandenhaute al in de verleiding om een voetbalavontuur aan te gaan: "Ik heb in 2011 de kans gehad om in Standard te stappen, maar dat was toen met de overname van de tv-zenders VIER en VIJF niet aan de orde. Drie jaar ervoor heb ik de kans gehad om OGC Nice te kopen."

Vandenhaute steekt zijn ambities om in het voetbal te stappen niet onder stoelen of banken. "Ik ben 56: ik ga niet nog eens tien jaar wachten om iets in het voetbal te doen", besluit hij.