Wordt transferperiode ook bij ons in twee gesplitst?

11 juni 2020

Het Belgische voetbal moet nog een belangrijke knoop doorhakken over de komende transferperiode. Normaal loopt die in ons land van 15 juni tot 1 september, maar de voetbalbond overweegt zich aan te passen aan grote voetballanden waar de transferperiode door de competitieherstart na een lange break opschuift. In Duitsland duurt het seizoen tot 27 juni, Spanje sluit af op 19 juli, Engeland op 26 juli en Italië op 2 augustus. De FIFA bepaalt dat transfers tot maximaal twaalf weken na afloop van het seizoen mogen, waardoor in die landen de periode kan duren tot eind september of oktober. Als België vasthoudt aan de normale deadline riskeren onze profclubs in september spelers kwijt te raken aan buitenlandse clubs zonder vervangers te mogen aantrekken.

Of volgt België het Nederlandse spoor? De FIFA gaf de KNVB toestemming om de zomertransfers in tweeën te delen: een eerste periode van 1 tot 21 juli en later een tweede fase van negen weken, in lijn met de grote landen. De Belgische bond sluit die piste niet uit: “We bekijken meerdere scenario’s. Maar als de opdeling in Nederland mag van de FIFA, kan dat ook in België”, zegt woordvoerder Pierre Cornez. In theorie zou België het seizoen ook pas als afgesloten kunnen zien na de return van de promotiefinale OHL-Beerschot op 2 augustus, met daarna nog een transferperiode van twaalf weken.

