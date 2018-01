Wordt sponsor DCA aandeelhouder bij Beerschot-Wilrijk? Kristof De Cnodder

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 11 BELGA Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk organiseert deze namiddag om 16 uur een persconferentie omtrent de inbreng van extern kapitaal in de club. Op het Kiel is men al geruime tijd op zoek naar investeerders die willen helpen bij de verdere uitbouw van Beerschot-Wilrijk. In de wandelgangen valt te horen huidig hoofdsponsor DCA – een groot bouwbedrijf uit de Kempen – zich nu ook wil inkopen in de fusieclub.

Eens de vzw Beerschot-Wilrijk is omgevormd tot een vennootschap met een aandelenstructuur (en dat kan snel gaan) zou DCA zich een belangrijk aandelenpakket aanschaffen. Mogelijk treden er ook nog andere Vlaamse investeerders toe, maar dat is op dit moment onduidelijk. Over de Saudische prins Abdullah Bin Musa’ad Bin Abdulaziz – die eerder in verband werd gebracht met Beerschot-Wilrijk – wordt vandaag niet meteen nieuws verwacht. Het lijkt niet helemaal uitgesloten dat de prins in een latere fase ook nog aandelen zal kopen, maar op dit moment zou dat niet aan de orde zijn.

BELGA

GMAX AGENCY

Meer over Beerschot-Wilrijk

sportdiscipline

voetbal