Wordt barragematch Bölöni's slotakkoord? - Beweging rond Bolat, Antwerp polst naar Butez Voetbalredactie

25 mei 2019

10u10 0

Wordt barragematch Bölöni’s slotakkoord?

Europees ticket of (nog) niet, begin volgende week zit Laszlo Bölöni (66) samen met Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques. Ondanks een tweede ijzersterk seizoen op een rij, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Roemeense coach bij Antwerp. Hij heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar of dat ook gevalideerd wordt, daar spreekt op de Bosuil niemand zich over uit.

“Ik weet dat het bij jullie jeukt om meer te weten te komen over mijn toekomst, maar daar ga ik nu niet op in. Er is donderdag even gepraat, maar er volgt nog een overleg.” Meer liet Bölöni niet in zijn kaarten kijken. Wil hij de focus op de barragematch tegen Charleroi houden of speelt er meer? In welke mate er binnen de bestuurskamer twijfel is over een verdere samenwerking, valt moeilijk in te schatten. Op de Bosuil vragen ze zich ook af of de kranige zestiger zélf nog door wil. Los daarvan zaait de energievretende aanpak van Bölöni al van in het begin verdeeldheid in de kleedkamer. Conflicten waren er ongetwijfeld, maar die behoren dan weer tot zijn strategie. “Er zijn minstens twee of drie spelers die me rauw lusten, maar dat is niet anders. Wie zegt dat het in een groep met dertig spelers nooit botst, is een hypocriet”, zei Bölöni onlangs nog. Alleen gaat het niet langer over een paar spelers.

Geen garantie

Als er een kwantitatieve injectie aan nieuw spelersmateriaal wordt toegevoegd, dan kan de Roemeen mogelijk het gezag over zijn kleedkamer terug krijgen. Wil Antwerp vooral met de huidige groep verder, dan stelt er zich een probleem. In augustus verlengde D’Onofrio het contract van de trainer nog. Dat was op dat moment vooral een signaal naar de morrende kern toe, dat er van een ontslag geen sprake zou zijn en ze zich maar best konden schikken naar zijn eisen. De garantie dat hij over een maand ook de voorbereiding aftrapt met Antwerp, is het allerminst. (SJH)

Beweging rond Bolat, Antwerp polst naar Butez

Antwerp houdt rekening met een vertrek van Sinan Bolat (30). Er is wel wat beweging rond de Turkse doelman. De Spaanse staartploegen Real Valladolid en Leganés houden zijn situatie in de gaten, maar ondernamen nog geen stappen. Ook in Turkije gaat er mogelijk met keepers geschoven worden en Bolat is er als international bij enkele van de grote clubs een optie. Antwerp anticipeerde alvast op een vertrek van zijn doelman. Het informeerde bij Moeskroen naar de overnamevoorwaarden van Jean Butez (23). Dat bevestigde de algemeen directeur van de Henegouwers, Paul Allaerts. Daar bleef het voorlopig wel bij. Met de doelman of zijn entourage werd geen contact opgenomen. Butez voerde eerder al gesprekken met Club en Standard, maar die clubs kwamen nog niet tot een overeenkomst met Moeskroen dat nog 50 procent van een toekomstige transfersom moet afstaan aan Butez’ vorige club Lille.

Draw tussen Wydad Casablanca en Espérance Tunis in heenduel finale CAF Champions League

Het Marokkaanse Wydad Casablanca en het Tunesische Espérance Tunis hebben in de heenwedstrijd van de finale van de Afrikaanse Champions League 1-1 gelijkgespeeld. De terugwedstrijd in Tunis vindt volgende week vrijdag plaats. Espérance Tunis is de titelhouder. Het kan - na het Nigeriaanse Enyimba (2003-2004), het Congoleses TP Mazembe (2009-2010) en het Egyptische Al Ahly (2005-2006 en 2012-2013) - het vierde team worden dat zijn titel verlengt.

De Ivoriaan Fousseny Coulibaly bracht de bezoekers op slag van rust op voorsprong in Rabat. Meteen na de pauze werd bij de thuisploeg aanvoerder Nakach uitgesloten na een tweede gele (en dus rode) kaart te hebben ontvangen. Wydad gaf echter niet op en - ondanks twee VAR-beslissingen in haar nadeel - kon het elf minuten voor tijd toch nog gelijkmaken. Een andere Ivoriaan, Cheick Camara, scoorde de belangrijke 1-1.

Bij de bezoekers was er een basisplaats voor Anice Badri (ex-Moeskroen).