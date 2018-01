Wolfsburg biedt Tessa Wullaert contractverlenging aan Pieter-Jan Calcoen

Bron: Eigen berichtgeving 16 Photonews Tessa Wullaert is een vaste waarde bij Wolfsburg, maar haar contract loopt er af. Belgisch Voetbal De gesprekken zijn aan de gang. Wolfsburg wil het aflopende contract van Tessa Wullaert (24) verlengen. Of de Gouden Schoen daarop ingaat, is zeer de vraag - ze geniet veel interesse.

Wordt het derde jaar van Tessa Wullaert haar laatste bij VfL Wolfsburg? De kans bestaat. Eind dit seizoen loopt de overeenkomst van de 65-voudige Red Flame immers af in de Volkswagen-stad. De clubleiding bood Wullaert, goed voor dertien goals in alle competities samen, wel een nieuw contract aan, maar de speelster twijfelt aan haar toekomst bij de Duitse kampioen.

Niet het minst omdat de interesse uit de Bundesliga, Engeland en Frankrijk toeneemt. Zo heeft Bayern München reeds geïnformeerd naar de topschutster aller tijden bij de nationale ploeg om haar binnen zes maanden gratis binnen te halen. Welke ploegen uit Engeland concrete belangstelling tonen, is niet bekend, maar het is een publiek geheim dat Wullaert droomt van de Premier League.

Champions League

Voor de knoop over haar toekomst door te hakken, wil Wullaert eerst nog prijzen pakken met Wolfsburg. De spits, na een moeilijke start uitgegroeid tot een basispion in Duitsland, maakt nog kans op de Champions League-eindwinst. "Dat is een groot doel", zo klonk het eind vorig jaar. Daarnaast is ook een tweede Duitse landstitel een belangrijk target voor de West-Vlaamse.

Photo News Tessa Wullaert in het shirt van de Red Flames.