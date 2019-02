Woedende KV Kortrijk-kapitein Van der Bruggen pleit voor terugkeer Vertenten en Delferière: “Ze waren niet voor niets nummer één en twee” MH

17 februari 2019

08u45

Bron: Play Sports 0 Belgisch Voetbal Onbegrip en woede gisteravond bij Hannes Van der Bruggen. De kapitein van KV Kortrijk wees met de beschuldigende vinger naar de arbitrage na de 1-2-nederlaag tegen Charleroi . Ref Nathan Verboomen was de gebeten hond.

“Ik denk dat ik rood van woede ben. En het is ook gewoon omdat het niet de eerste keer is”, vertelde Van der Bruggen voor de microfoon van Play Sports. Op Sclessin (2-1) voelden de Kerels zich benadeeld nadat Standard een bijzonder licht toegekende strafschop kreeg, terwijl in de thuismatch tegen AA Gent (1-2) KVK géén elfmeter kreeg voor een soortgelijke fase.

“Ik vind dat het eens mag gezegd worden: het niveau van de scheidsrechters in België is gewoon niet goed genoeg. Zolang het niet bewezen is dat sommige scheidsrechters die nu aan de kant worden gezet iets fout deden... Waarom krijgen die jongens geen kans om hun vak opnieuw uit te oefenen?” Een opvallende verwijzing naar refs Bart Vertenten en Sébastien Delferière, die geschorst werden voor hun aandeel in operatie ‘Propere Handen’. “Want zowel Vertenten als Delferière waren in mijn ogen heel goede scheidsrechters - niet voor niets nummer één en twee. Dus ja, waarom niet? Het kan alleen het niveau ten goede komen, denk ik.”

