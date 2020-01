WINTERSTAGES LIVE. STVV klopt Schalke 04 in oefenduel - Mbokani arriveert onder applaus Redactie

07 januari 2020

19u09 4 Winterstages De Belgische clubs trekken de komende dagen massaal op winterstage. De Belgische clubs trekken de komende dagen massaal op winterstage. Het gros van de teams slaat zijn tenten op in Zuid-Spanje. Club en Eupen trekken naar Qatar. Kortrijk blijft als enige ploeg op Belgische bodem. U volgt het nieuws van kortbij op deze pagina!

18u50: STVV klopt Schalke 04

STVV heeft de oefenpartij tegen Schalke 04 met het kleinste verschil gewonnen: 1-0. Suzuki maakte de enige treffer, Benito Raman viel halverwege in bij de Duitsers.

17u55: Scoreloos gelijkspel tussen Standard en Borussia Dortmund

Bevredigend resultaat voor Standard. Het speelde een nul-nulletje tegen Borussia Dortmund in een gezapige wedstrijd. Lees HIER het verslag.

17u30: KV Mechelen speelt 2-2 gelijk tegen FC Keulen

KV Mechelen speelde op winterstage 2-2 gelijk tegen de Duitse eersteklasser FC Köln. Lees HIER het volledige verslag.

Malinwa speelt 2-2 gelijk tegen FC Köln #vivaoliva #kvmfck pic.twitter.com/gbW8aPO3HC KV Mechelen(@ kvmechelen) link

17u25: STVV op voorsprong

Suzuki maakt er na 28 minuten 0-1 van. De aanvaller van STVV scoort na een stilstaande fase.

16u50: Geen goals in eerste helft Standard-Dortmund

0-0 aan de rust in een gezapige wedstrijd. De beste kansen waren voor Borussia, Cimirot trapte van dichtbij over voor Standard dat goed speelt in de organisatie

16u26: Raman op bank tegen STVV

STVV speelt om 17 uur een oefenpartij tegen Schalke 04. Benito Raman zit op de bank bij de Duitsers.

🐥⚽ Dit is de starting XI van Milos Kostic tegen @s04_es. #stvv #jpl #schstv pic.twitter.com/H5SEKv4Ngk STVV(@ stvv) link

16u23: Training Antwerp van start gegaan, applaus voor Mbokani

Mbokani arriveerde vijf minuten later dan de rest, aangezien hij niet op de spelersbus zat. Maar eens hij er was, begon de training. ‘Dieu’ kreeg applaus toen hij trainingsveld opkwam.

15u27: Tweede oefensessie Anderlecht

Anderlecht is aan zijn tweede oefensessie van de dag begonnen. De nadruk ligt op het fysieke werk.

15u23: Standard oefent om 16u tegen Dortmund én Witsel

Standard speelt om 16 uur een oefenpartij tegen Dortmund. Axel Witsel staat in de basis bij de Borussen. Bodart, Fai, Vanheusden, Lavalée, Miangue, Cimirot, J. Carcela, Amallah, Lestienne, M. Carcela en Čop starten bij Standard. Hieronder de opstellingen van beide teams.

Starting XI vs. Standard Liège 📝 pic.twitter.com/PSh2Klm77q Borussia Dortmund(@ BlackYellow) link

15u12: Charleroi verslaat Keulen in oefenmatch

Charleroi heeft zijn oefenmatch tegen Keulen gewonnen. De ploeg van coach Karim Belhocine haalde het in Benidorm met 2-1. Ali Gholizadeh (21.) en Kaveh Rezaei (51.) bezorgden de Carolo’s een 2-0-voorsprong. Voor Keulen redde Tim Lemperle (67.) de eer. Bij Keulen speelde Birger Verstraete de eerste helft, Sebastiaan Bornauw kwam niet in actie.

14u52: Beelden van nieuwkomer Marreh op trainingskamp AA Gent

Hieronder enkele beelden van de aankomst van Marreh op het trainingskamp van AA Gent. De Gambiaan mag wel nog niet meetrainen met de Buffalo’s, omdat nog één papier ontbreekt voor de transfer. Vrijetrapspecialist Bartek Sylwestrzak is intussen neergestreken in Oliva. Naast Derijck, Yaremchuk en Owusu volgt ook Asare een individueel programma.

HIER leest u meer over Marreh en kan u kijken naar de trainingsbeelden

13u58: Daar is Mbokani, maar Batubinsika huiswaarts

Antwerp verwelkomt in Algorfa zijn topchutter en ‘Gouden Stier’ Dieumerci Mbokani, die vanmorgen een vlucht nam vanuit Brussel. Er is ook slecht nieuws rond Batubinsika. De verdediger keert terug naar Antwerpen en stapt vanavond nog het vliegtuig op. Onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat hij sukkelt met een probleem aan de meniscus. Batubinsika wordt de komende dagen verder onderzocht in Antwerpen.

11u23: Anderlecht traint achter gesloten deuren in San Pedro del Pinatar

11u10: Defour werkt individueel

Stabiliteits- en krachttraining vanmorgen voor Antwerp. Mbokani wordt later deze middag verwacht. Batubinsika (knie) is naar het ziekenhuis voor een foto. Defour werkt individueel, net als Buta en Juklerød.

10u41: Geen Owusu en Yaremchuk

Veldtraining voor AA Gent. Owusu (adductoren) en Yaremchuk (hiel) blijven uit voorzorg aan de kant. Marreh, de nieuwste aanwinst, komt aan op training.

Welkom Sulayman!



🇬🇲 Gambiaan

🙋🏻‍ 23 jaar

⚽️ Defensieve middenvelder#kaagent #transfer https://t.co/UcGbKShOoh KAA Gent(@ KAAGent) link

10u30: Heynen revalideert buiten

Terwijl de rest van de groep zich opmaakt voor een groot toernooi tennis-voetbal, revalideert Bryan Heynen voor het eerst buiten. Nygren (ziek) en Wouters (overbelasting) zijn er niet bij, Vandevoordt kon opnieuw aansluiten.

Club Brugge traint

Onder opnieuw perfecte omstandigheden traint Club Brugge in de Aspire Academy in Doha. Blauw-zwart logeert er tot en met 12 januari wederom in The Torch, met z’n 300 meter de hoogste wolkenkrabber in Qatar.

8u40: Gesloten is nu ook echt gesloten bij Anderlecht

De mensen van de Pinatar Arena hebben geluisterd. Anderlecht wilde gisteren al gesloten trainen, maar toen kon je via een aanpalend veld toch een glimp opvangen van de RSCA-spelers (weliswaar van héél ver). Nu hangen er evenwel zeilen, zodat paars-wit om 9 uur zonder pottenkijkers aan de slag kan. Gesloten is nu echt gesloten.

08u25: Ook Eupen gearriveerd in Doha

Net als Club Brugge vertoeft ook Eupen in de Aspire Acadamy in Doha om de tweede helft van het seizoen voor te bereiden.

7u02: Jarige Roofe... in de fitness

Zou het zijn omdat hij zondagavond misschien een glaasje champagne dronk? Kemar Roofe vierde zijn 27ste verjaardag gisteren grotendeels in de fitness. De spits bleef uit voorzorg binnen, samen met Peter Zulj, want hij heeft wat maag- en darmklachten. In de namiddag was er een krachtsessie, voor bepaalde spelers ging die door in de zon. Anderlecht trainde gisteren enkel voor de middag met de bal en deed dat deels achter gesloten deuren. Officieel omdat het “tactisch wilde werken”, maar de ongeveer veertig opgedaagde supporters konden die uitleg maar matig appreciëren. Vanaf vrijdag zijn pers en publiek welkom.