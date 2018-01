WINTERSTAGES LIVE: Verrassende gast bij Standard - Teo staakt de strijd - Waasland-Beveren schrapt oefenpot De voetbalredactie

Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto's, de beste video's en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, KV Kortrijk, Club Brugge, KV Mechelen, Anderlecht, AA Gent, Antwerp, Racing Genk, Waasland-Beveren, KV Oostende, Zulte Waregem en Sint-Truiden.

6/1: 23u14: Moeskroen in Cadiz

Ook Moeskroen is vandaag aan zijn winterstage begonnen. Tot 13 januari zitten de troepen van Mircea Rednic in het Spaanse Cadiz. Daar zijn ze naar eigen zeggen "niet op vakantie", wel om de hoofden nog eens bij elkaar te steken om de tweede seizoenshelft op een optimale wijze te kunnen aanvatten.

On est pas en vacances... #VamosExcel @ExcelMouscron pic.twitter.com/BzZl1affil Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

6/1: 22u45: Waasland-Beveren schrapt oefenpot

De oefenmatch van vrijdag van Waasland-Beveren tegen Seoel valt weg. "Ik vind het op dit moment meer aangewezen om eens extra te trainen dan op zo'n korte tijd al meteen twee oefenwedstrijden in te passen", vertelde Sven Vermant aan onze man ter plaatse.

6/1: 22u22: Witsel op bezoek

De Rouches kregen vandaag mooi volk over de vloer. Ex-speler Axel Witsel is met zijn Chinese club Tianjin Quanjian op stage in Marbella, en laat dat nu net ook de locatie zijn waar Standard zijn tenten heeft opgeslagen. Een verrassing was zijn bezoekje zeker, een blij weerzien des te meer.

Petite visite surprise d'@axelwitsel28 à l'entraînement des Rouches cet après-midi 📸 #stageRSCL #legendedesclessin #COYR pic.twitter.com/JxiNLNAX3p Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

D̶o̶h̶a̶ 🇧🇭 🛫 Marbella 🇪🇸 🛬 Preseason part II ✔ #TianjinQuanjian #Spain #AW28 Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 06 jan 2018 om 19:44 CET

6/1: 21u31: Ook Sint Truiden in La Manga

Met enige vertraging arriveerden de Kanaries om 20.45 uur in La Manga. De benen gingen meteen onder tafel. Pas daarna werd er ingecheckt in de kamers. Morgenochtend om 10.30 uur is de eerste training gepland.

6/1: 20u43: Extra training voor Oulare

De eerste echte stagedag heeft Antwerp achter de kiezen. Twee lange trainingen en daarna mochten de spelers wat recupereren in de spa. Laszlo Bölöni vervoegde hen iets later. De coach maakte even tijd voor acht vragen. "Obbi Oulare heeft morgen om 7 uur ’s ochtends een extra training met mij. We gaan samen lopen. Hij heeft met overgewicht te kampen en we willen dat elimineren."

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

6/1: 19u00: Victor Vázquez weer even terug bij Club

Kampioen groet toekomstige kampioen, zo begaf Victor Vázquez (30) zich deze ochtend onder de Bruggelingen. Nog in de roes van de titelviering met zijn Toronto liet de Catalaan zich onderdompelen in zijn vernieuwde ex-club. En hij zag dat het goed was.

Lees hier het volledige verhaal van onze man ter plaatse.

BELGA

6/1: 18u30: "Dat is een psychologische vraag"

Een winterstage dient niet enkel om (nog) beter op elkaar ingespeeld te raken, maar ook om de groepsgeest te versterken. Bij Club Brugge organiseerden ze daarom een ludiek spelletje met Jelle Vossen en Brandon Mechele. De spelers van blauw-zwart legden elkaar op de rooster met allerhande vragen én met leuke onthullingen tot gevolg.

2 spelers, 1 kamer en een pot vol vragen. Dit is Truth or Truth! pic.twitter.com/knZCdWGemC Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

6/1: 17u52: Berrier traint opnieuw met A-kern

KV Oostende heeft zijn eerste training op Spaanse bodem achter de rug. Meest opvallende gast was Franck Berrier, die na twee maanden trainen bij de B-kern opnieuw aansloot bij zijn vertrouwde medemaats. De Fransman gaf een gretige indruk op training, waar ook Brecht Capon opnieuw aansloot. De rechterflank is verlost van zijn spierblessure en kan zich deze week voluit voorbereiden op de inhaalmatch tegen Genk vlak na de winterstop. Ook Rajsel betrad het oefenveld. De vleugelspits traint voorlopig nog individueel, maar staat dicht bij zijn rentree na zes maanden blessureleed.

Nicolas Rajsel werkt hard aan zijn terugkeer op de eerste stagedag. #stage pic.twitter.com/SmdyzE9PV4 KV Oostende(@ kvoostende) link

6/1: 17u40: Trainingen op z'n einde

Bij Antwerp en Anderlecht zitten de namiddagtrainingen erop. De mannen van Bölönie hebben een lange sessie van 1 uur en 40 minuten achter de boeg en trekken nu de spa van het hotel in voor een massage. Bij paars-wit is het vooral de vraag hoe erg het gesteld is met Teodorczyk.

6/1: 17u30: Keepers aan zet bij Club

Club Brugge legt in de namiddagtraining vooral de focus op verscheidene afwerkingsvormen. Het moment voor de keepers om zich te onderscheiden.

6/1: 17u20: Essevee traint in een fraai decor

Training with a view. Zulte Waregem start, met zich op La Concha, aan de tweede sessie van de dag. Dit keer ligt de focus op balbezit en automatismen. Er zal afgesloten worden met een wedstrijdvorm. Op het aanpalende terrein speelde Wolfsburg een oefenduel tegen Dynamo Dresden. Landry Dimata scoorde de openingstreffer in de 2-1-zege en deelde na afloop gretig handtekeningen uit aan de fans.

Jonas Van De Veire Landry Dimata deelt handtekening uit aan de fans van Wolfsburg.

6/1: 17u12: Buffalo's in de fitness

Na de ochtendloop en de lange voormiddagtraining trainde AA Gent om 16 uur opnieuw. Eerst werd een oefeningenparcours op het veld afgewerkt, daarna gingen de spelers verder aan de slag in de fitness.

BELGA

6/1: 17u05: Teodorczyk staakt de strijd

Pech voor Anderlecht: Lukasz Teodorczyk moet de training staken. De Pool wijst naar de heup, maar het is niet duidelijk of hij ernstig geblesseerd is. Ook Amuzu trainde al apart. Opvallend: door de blessure van Teo staat er geen enkele diepe spits op dit moment op het oefenveld.

Photo News

6/1: 16u32: Van Damme haakt af

De tweede training bij Antwerp begint met loopwerk. Rodrigues, Batubinsika en Arslanagic werken in het krachthonk. Runje neemt Bolat en Debaty onder handen. De licht geblesseerde Jezina loopt een ommetje met physical coach Renotte. Plots wel slecht nieuws vanop het trainingsveld: Jelle Van Damme haakt af met wat een probleem aan de knie blijkt te zijn.

6/1: 16u25: Jongeren Standard krijgen kans om zich te bewijzen

Opvallend. In de kern van Standard die nu op stage is in Marbella zitten 13 spelers die gevormd zijn door de club. Daarvan krijgen vier jongeren de kans om zich in Spanje te bewijzen aan Sá Pinto. “We zijn allemaal klaar om te spelen als de trainer ons nodig heeft.” Je bent jong en je wilt wat.

Lees hier het volledige verhaal van onze man ter plaatse.

BELGA Moussa Djenepo.

6/1: 16u22: Buffel wil Genkse remonte inzetten

Play-off 1 halen. Mission impossible of niet voor Racing Genk? De Limburgers willen zich op stage in Benidorm in elk geval optimaal voorbereiden op de eindspurt in de reguliere competitie. “Met een reeksje kan het snel gaan”, zegt kapitein Thomas Buffel.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

6/1: 16u20: Serviërs van paars-wit trainen individueel

In La Manga is Anderlecht aan zijn tweede veldtraining van de dag begonnen. Dat deed de landskampioen zonder zijn twee Servische verdedigers. Uros Spajic en Ivan Obradovic werkten individueel in de fitness. Ondertussen laat Leander Dendoncker de netten trillen.

6/1: 16u17: Werkendag voor Malinwa

KV Mechelen is aan zijn derde training van de dag begonnen, na een ochtendloop en een veldtraining deze voormiddag. Vitas, Kolovos en Matthys (in de fitness) trainen individueel, ook rechtsachter Ivan Tomecak - die de interesse geniet van Club Brugge - traint voluit mee. Coach Jankovic legt er de pees op: "Ik weet dat jullie moe zijn, maar hier maken we het verschil."

6/1: 16u10: Troepen van Genk op de fiets

Voor de jongens van Philippe Clement staan er deze namiddag individuele krachtoefeningen en een spinningsessie op het programma. Aan deze laatste opdracht zijn de Genkies alvast begonnen. Bij een fantastisch decor geven de Limburgers het beste van zichzelf.

6/1: 15u50: Jonathan Pitroipa: “Ik zit aan 90 procent"

Als hij zijn niveau van bij Hamburg en Rennes haalt, wordt Jonathan Pitroipa (31) sowieso een absolute meerwaarde voor Antwerp. Alleen is het van 18 januari van vorig jaar geleden dat de Burkinees nog in actie kwam. “Ik zit al aan 90 procent”, legt hij in de lobby van het La Finca Golf Resort uit. Bölöni zal het graag horen. Pitroipa legt uit waarom. “Ik heb misschien al een hele poos geen wedstrijd meer gespeeld, maar ik mocht wel mijn conditie onderhouden bij Paris FC. Daar heb ik als een prof geleefd en kon ik werken in ideale omstandigheden. De vorm is er echt wel." Lees er HIER meer over!

6/1: 15u: Hannes Van der Bruggen legt voordelen Belgische stage uit

KV Kortrijk is als enige eersteklasser in België gebleven. En zo'n stage in België heeft heel wat voordelen, als we KVK-middenvelder Hannes Van der Bruggen mogen geloven:

🎥 De Kerels op stage: @hannesvdb geeft een rondleiding in het hotel. "28, 29 of 30 graden? Bij ons zorgt de thermostaat er voor." 🔴⚪️ pic.twitter.com/2KOkvuGZFG KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

6/1: 14u35: KVO veilig en wel geland

KV Oostende is ook op zijn beurt op stage vertrokken. De kustploeg begon de dag met een stevig ontbijt op de Oostendse luchthaven vooraleer het opsteeg richting Alicante. Na een vlucht van ruim twee uur en een busrit van 100 kilometer arriveerde KVO rond 13.30u in Hotel La Torre Golf Resort op een zucht van Murcia. Het ‘weireldploegsje’ deed dat samen met sportief directeur Luc Devroe en algemeen directeur Patrick Orlans en een deel van het bestuur en de medewerkers. Voorzitter Marc Coucke arriveert later.

Na de lunch - die momenteel door de spelers genuttigd wordt - gaat het straks richting het trainingsveld voor een eerste trainingssessie. Capon is hersteld van zijn spierblessure en kan opnieuw voluit trainen. Ook Rajsel is meegereisd. De Fransman zit in de laatste fase van een lange revalidatie nadat hij in de voorbereiding de kruisbanden van zijn knie scheurde.

El @kvoostende acaba de llegar a @latorregolf1 donde se concentrará hasta el 13 de enero 🇧🇪 pic.twitter.com/zr4Iwm1gwR Pinatar Arena(@ PinatarArena) link

6/1: 14u15: Problemen met paspoort van Nigeriaan bij Lokeren

Last minute wijziging bij Lokeren. Yusuf Lawal gaat in extremis niet mee naar Campoamor morgen. Het paspoort van de Nigeriaan is niet in orde. In zijn plaats mag belofte Gil Van Moerzeke mee.

6/1: 12u50: Zulte Waregem houdt het rustig

Zulte Waregem werkt een rustige eerste training af in Marbella. In de voormiddag stonden kracht- en preventie- oefeningen op het programma.

Eerste training voor #TeamEssevee op Spaanse bodem. Intussen maakt de frisse stevige wind plaats voor de zon. pic.twitter.com/CKLfENbqDa SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

6/1: 12u20: Drone boven trainingsveld Gent

Bij de meeste clubs zitten de trainingen er nagenoeg op. Onder meer Antwerp, Mechelen en Genk houden het voor bekeken. Opvallende vaststelling bij AA Gent, want daar komt een drone aan het eind van de training boven het trainingsveld vliegen. Spionage of een toevallige passant? In elk geval houden de speler van Yves Vanderhaeghe het na twee uur voor bekeken.

BELGA

6/1: 12u30: Stand van zaken bij Antwerp: vervelende programmawijziging

Nog geen hard labeur bij Antwerp. Rustige training. Opwarming met bal, afwerkingsvormen en wedstrijdjes op klein deel van het veld. Het ging er ontspannen aan toe met onder meer enkele lachsalvo's. Bölöni houdt wel van lange trainingen. Iets meer dan twee uur stonden de spelers op het veld. Rodrigues hield het bij lopen, Batubinsika bij wat fietsen en licht loopwerk. Arslanagic deed het eerste deel van de training mee, maar stapte dan op de fiets. Oulare maakte uiteindelijk de training vol.

Verder nog een vervelende programmawijziging voor Bölöni en Antwerp. De oefenwedstrijd van morgen 11u tegen Werder Bremen gaat niet door. De Duitsers hebben te veel geblesseerden en haken af. Zij oefenen wel in de namiddag tegen Twente. Antwerp probeert nog een andere tegenstander te vinden.

RV De training bij Antwerp zit er op.

6/1: 12u10: Cooling down in het zwembad bij Racing Genk

De eerste training met performance coach Swinnen heeft de motor doen aanslaan bij Racing Genk. Mata, Berge, Vanzeir en Samatta zoeken na de ochtendsessie zowaar afkoeling in het zwembad van hun hotel.

RV. Onder meer Berge en Samatta koelen na de training af in het zwembad.

6/1: 12u: Hein laat training filmen

Opvallend: één van de leden van de technische staf filmt de volledige training van Anderlecht vanop een stelling. Zo wil Hein Vanhaezebrouck ook achteraf de oefensessie analyseren met zijn spelers. Intussen zijn er wedstrijdvormen aan de gang.

6/1: 11u50: Mini-reünie bij Club

Een onverwachte, maar niet minder leuke verrassing op het trainingskamp van Club Brugge in Sotogrande. Niemand minder dan Victor Vazquez kwam zijn ex-club vanmorgen even kort bezoeken. De kampioenenmaker van Toronto in de Amerikaanse MLS speelde van 2011 tot 2016 bij blauw-zwart. Vazquez kwam zijn voormalige ploeg bezoeken met vrouw Andrea. Op de koop toe verscheen ook Mathew Ryan ten tonele. Een mini-reünie bij Club dus.

RV Vazquez, Refaelov en Ryan: nog niet zo lang geleden een gouden drietand bij Club Brugge.

6/1: 11u45: Ludiek wedstrijdje bij Antwerp

Bölöni houdt een wedstrijdje waarbij de spelers alleen met het hoofd de bal mogen raken. Een kolfje naar de hand van Owusu, zoals te zien is op onderstaand filmpje. De Antwerp-spits blijft dus ook op stage goed bij schot.

6/1: 11u30: Daar is Emond

Het was al aangekondigd, maar nu heeft Renaud Emond zich ook daadwerkelijk bij de groep van Standard gevoegd. Intussen loopt de training op zijn einde bij de mannen van coach Sa Pinto.

RV Renaud Emond sluit aan bij Standard.

6/1: 11u20: Iedereen in actie bij Gent

AA Gent ging vanochtend om kwart voor 8 een uurtje lopen. Yves Vanderhaeghe liep mee. Om kwart voor 11 begon training gericht op balbehandeling en snelheid van uitvoering. Neto en Imbrun trainen apart. Verder iedereen in actie.

BELGA

6/1: 11u06: Lokeren vertrekt morgen pas

Onze spelers werden deze morgen voor de eerste keer verwacht op Daknam. Morgenvroeg vertrekken onze Tricolores op stage naar Spanje. #StageCampoamor pic.twitter.com/mpdF6NKOEo Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

6/1: 11u: Zware ochtendtraining bij Mechelen

Fysiek zware ochtendtraining bij de troepen van Aleksander Jankovic van Mechelen. De spelers moeten op hartslag lopen: Rits, Bandé, Claes, El Messaoudi en Cobbaut nemen het voortouw. Ook de keeperstraining verloopt intensief. Na de wind gisteren zitten ook vandaag de omstandigheden niet helemaal mee. Op het veld liggen heel wat plassen na een nachtelijke stortbui, wat het voetballen lastig maakt. Nieuwkomers Verdier en Camus landen deze namiddag om 16u in Faro en reizen van daar naar het trainingskamp.

KV Mechelencoach Jankovic klinkt alvast strijdvaardig aan het begin van de winterstage, meer daarover op DEZE PAGINA.

Fysiek zware ochtendtraining voor #kvmechelen op doorweekt Spaans veld. Meer op @hlnsport pic.twitter.com/VhbWOgr08U Dieter Peeters(@ dtrptrs) link

RV Hartslagtraining bij KV Mechelen.

6/1: 10u58: Veldtraining bij Anderlecht gestart

De eerste veldtraining van Anderlecht op Spaanse bodem is gestart. Alle spelers zijn aanwezig, nadat ze eerder vanochtend een strandloop afwerkten. Op het veld naast dat van de A-ploeg trainen de beloften.

6/1: 10u43: Rentree Dewaest?

Sebastien Dewaest traint na zijn kruisbandletsel opnieuw voluit mee. Mogelijk viert hij morgen tegen Schalke 04 zijn rentree.

RV Dewaest traint voluit mee.

6/1: 10u30: Spelers Club Brugge komen aan op trainingsveld

6/1: 10u26: Emond sluit vanmiddag aan bij Standard

Frisse ochtend in Marbella, waar Standard begint aan de eerste training van de dag. Renaud Emond sluit in principe vanmiddag aan bij de groep.

RV Standard op het veld in Marbella.

rv. De Standard-spelers, met in een hoekje van het veld de tegenstanders van morgen: Kaiserslautern.

6/1: 10u14: Training Antwerp begonnen

Ook bij 'The Great Old' zijn ze er vandaag aan begonnen. Bij de eerste training doet iedereen mee, behalve Batubinsika en Ivo Rodrigues. De eerste fietst met het oog op revalidatie, de tweede werkt individueel. Dat wil dus zeggen dat Oulare en Arslanagic (rustig) met de groep hervatten. Nieuwkomers Pitroipa, Habran, Nazaryna en Mendy tekenen ook present.

RV Batubinsika op de fiets.

RV Antwerp aan het werk.

6/1: 10u04: Nieuwe high performance coach toont meteen hoe het moet bij Genk

Geen zonnetje in Benidorm, maar wel perfecte trainingsomstandigheden voor Racing Genk. Bram Swinnen, de nieuwe high performance coach, toont meteen hoe het moet.

RV Swinnen en de spelers van Racing Genk.

6/1: 9u50: Twee nieuwkomers op stage bij Charleroi

Charleroi vertrekt vandaag naar San Pedro del Pinatar (Murcia) voor een zevendaagse stage die in niet geringe mate zal worden afgestemd op de bekermatch van 16 januari op Club Brugge. Mazzu neemt 23 spelers mee: Penneteau, Mandanda, Baume, Imbrechts, Marinos, Zajkov, Martos, Dessoleil, Willems, N'Ganga, Rodes, Hendrickx, Ilaimaharitra, Diandy, Lukebakio, Fall, Benavente, Saglik, Remacle, Baby, Bedia, Pollet en Rezaei.

Daar komen nog twee nieuwkomers bij. De 29-jarige Franse flankspeler Romain Grange wordt de vervanger van Tainmont. Grange presteerde de voorbije maanden uitstekend met Niort in de Franse Ligue 2 (4 doelpunten, 6 assists) en tekende voor tweeënhalf jaar.

De Belgische rechtsback Anthony D'Alberto, een 23-jarige ex-jeugdspeler van Anderlecht, komt op proef (+ optie definitieve transfer) over van Braga B.

De Portugees Nurio is niet van de partij. Zijn echtgenote werd, samen met haar zuster, het slachtoffer van een ongeval in een pretpark in Braga. Ze liep daarbij zware letsels op aan rug en benen en zou, in het beste geval, pas over een week het ziekenhuis mogen verlaten. "Nurio mag ons achterna komen, maar het is geen verplichting", aldus Mazzu. Ilaimaharitra (enkel) herstelt goed. (AR)

BELGA Nurio is er niet bij in Spanje.

6/1: 9u17: Misnoegde Siani mee op het vliegtuig

Na een uitgebreid ontbijtbuffet op de luchthaven vertrekken bestuur, staf en spelersgroep van KV Oostende vandaag om 9 uur richting Murcia. De kustploeg bereidt er zich tot volgende zaterdag voor op de terugronde in het La Torre Golf Resort. Voorzitter Marc Coucke sluit later deze week aan, al mag verwacht worden dat hij tussen het oefenkamp van KVO en dat van Anderlecht iets verderop in La Manga zal pendelen.

Oostende vertrekt voltallig, met uitzondering van Rozehnal, die wegens privéproblemen in Tsjechië verblijft. De misnoegde Siani vertrok vorige week dan wel met een vijftal valiezen richting Afrika, tweette dat het tijd is voor een nieuw avontuur, maar tekende gisteren wel present op de nieuwjaarsreceptie. Voor hem is er geen concrete interesse en dus sluit hij vandaag aan op stage. Conte mag vertrekken, maar reist eveneens mee naar Spanje.

BELGA Sebastien Siani.

6/1: 9u16: Waasland-Beveren doet het nog vroeger

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Hieronder het dagprogramma van de ploeg van kersvers coach Sven Vermant:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

RV De spelers van Waasland-Beveren namen rond de klok van zeven het vliegtuig naar Spanje.

6/1: 9u07: Ook Mechelen vroeg uit de veren

Vandaag is KV Mechelen echt begonnen aan de winterstage, na een eerste lichte training gisteren. Om 7u30 stonden de spelers in het halfduister klaar voor een ochtendloop op het strand. Daarna volgen om 10u30 en 15u45 nog twee (pittige) veldtrainingen. Dat regime wil Jankovic vier dagen lang vasthouden, tot woensdag wanneer Malinwa twee oefenwedstrijden speelt. De A-ploeg speelt tegen de Duitse tweedeklasser Ingolstadt, de reserven nemen het op tegen derdeklasser Osnabrück. Die wedstrijden zullen het debuut vormen voor nieuwkomers Ouattara, Tainmont, en Camus en Verdier die vandaag aansluiten. Wanneer nieuwkomer Trova Boni aankomt, nu nog in Burkina Faso, is niet duidelijk.

KV Mechelen Clément Tainmont werd al voorgesteld bij KV Mechelen

6/1: 8u16: Anderlecht begint met strandloop

Het is een beproefd recept van Hein Vanhaezebrouck op stage: strandlopen. Ook in La Manga is dat dus niet anders. Vanochtend verzamelden de spelers van Anderlecht op het strand om nog voor het ontbijt aan de conditie te werken. Vandaag staan er daarnaast nog twee trainingssessies op het programma. Het is dus geen vakantie voor de 23 paars-witte voetballers. (PJC)

Good morning!✌First training of the day in La Manga! 🏃 #RSCA #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/cRhvVI8gIa RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link