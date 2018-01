WINTERSTAGES LIVE: Mini-reünie bij Club Brugge - Hein laat training filmen -

12u30 0 Belgisch Voetbal Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, KV Kortrijk, Club Brugge, KV Mechelen, Anderlecht, AA Gent, Antwerp en Racing Genk.

RV Ryan op bezoek bij Club.

6/1: 12u50: Zulte Waregem houdt het rustig

Zulte Waregem werkt een rustige eerste training af in Marbella. In de voormiddag stonden kracht- en preventie- oefeningen op het programma.

Zulte Waregem werkt een rustige eerste training af in Marbella. In de voormiddag stonden kracht- en preventie- oefeningen op het programma.

6/1: 12u20: Drone boven trainingsveld Gent

Bij de meeste clubs zitten de trainingen er nagenoeg op. Onder meer Antwerp, Mechelen en Genk houden het voor bekeken. Opvallende vaststelling bij AA Gent, want daar komt een drone aan het eind van de training boven het trainingsveld vliegen. Spionage of een toevallige passant? In elk geval houden de speler van Yves Vanderhaeghe het na twee uur voor bekeken.

6/1: 12u30: Stand van zaken bij Antwerp: vervelende programmawijziging

Nog geen hard labeur bij Antwerp. Rustige training. Opwarming met bal, afwerkingsvormen en wedstrijdjes op klein deel van het veld. Het ging er ontspannen aan toe met onder meer enkele lachsalvo's. Bölöni houdt wel van lange trainingen. Iets meer dan twee uur stonden de spelers op het veld. Rodrigues hield het bij lopen, Batubinsika bij wat fietsen en licht loopwerk. Arslanagic deed het eerste deel van de training mee, maar stapte dan op de fiets. Oulare maakte uiteindelijk de training vol.

Verder nog een vervelende programmawijziging voor Bölöni en Antwerp. De oefenwedstrijd van morgen 11u tegen Werder Bremen gaat niet door. De Duitsers hebben te veel geblesseerden en haken af. Zij oefenen wel in de namiddag tegen Twente. Antwerp probeert nog een andere tegenstander te vinden.

RV De training bij Antwerp zit er op.

6/1: 12u10: Cooling down in het zwembad bij Racing Genk

De eerste training met performance coach Swinnen heeft de motor doen aanslaan bij Racing Genk. Mata, Berge, Vanzeir en Samatta zoeken na de ochtendsessie zowaar afkoeling in het zwembad van hun hotel.

RV. Onder meer Berge en Samatta koelen na de training af in het zwembad.

6/1: 12u: Hein laat training filmen

Opvallend: één van de leden van de technische staf filmt de volledige training van Anderlecht vanop een stelling. Zo wil Hein Vanhaezebrouck ook achteraf de oefensessie analyseren met zijn spelers. Intussen zijn er wedstrijdvormen aan de gang.

6/1: 11u50: Mini-reünie bij Club

Een onverwachte, maar niet minder leuke verrassing op het trainingskamp van Club Brugge in Sotogrande. Niemand minder dan Victor Vazquez kwam zijn ex-club vanmorgen even kort bezoeken. De kampioenenmaker van Toronto in de Amerikaanse MLS speelde van 2011 tot 2016 bij blauw-zwart. Vazquez kwam zijn voormalige ploeg bezoeken met vrouw Andrea. Op de koop toe verscheen ook Mathew Ryan ten tonele. Een mini-reünie bij Club dus.

RV Vazquez, Refaelov en Ryan: nog niet zo lang geleden een gouden drietand bij Club Brugge.

6/1: 11u45: Ludiek wedstrijdje bij Antwerp

Bölöni houdt een wedstrijdje waarbij de spelers alleen met het hoofd de bal mogen raken. Een kolfje naar de hand van Owusu, zoals te zien is op onderstaand filmpje. De Antwerp-spits blijft dus ook op stage goed bij schot.

6/1: 11u30: Daar is Emond

Het was al aangekondigd, maar nu heeft Renaud Emond zich ook daadwerkelijk bij de groep van Standard gevoegd. Intussen loopt de training op zijn einde bij de mannen van coach Sa Pinto.

RV Renaud Emond sluit aan bij Standard.

6/1: 11u20: Iedereen in actie bij Gent

AA Gent ging vanochtend om kwart voor 8 een halfuurtje lopen. Yves Vanderhaeghe liep mee. Om kwart voor 11 begon training gericht op balbehandeling en snelheid van uitvoering. Neto en Imbrun trainen apart. Verder iedereen in actie.

6/1: 11u06: Lokeren vertrekt morgen pas

Lokeren vertrekt morgen pas

6/1: 11u: Zware ochtendtraining bij Mechelen

Fysiek zware ochtendtraining bij de troepen van Aleksander Jankovic van Mechelen. De spelers moeten op hartslag lopen: Rits, Bandé, Claes, El Messaoudi en Bobbaut nemen de leiding. De rest loopt trager, ook de keeperstraining verloopt intensief. Na de wind gisteren is vandaag de regen spelbreker. Het veld ligt vol met grote plassen na een nachtelijke stortbui, wat het voetballen erg moeilijk maakt. Nieuwkomers Verdier en Camus landen deze namiddag om 16u in Faro en reizen van daar naar het trainingskamp.

Fysiek zware ochtendtraining voor #kvmechelen op doorweekt Spaans veld. Meer op @hlnsport pic.twitter.com/VhbWOgr08U Dieter Peeters(@ dtrptrs) link

RV Hartslagtraining bij KV Mechelen.

6/1: 10u58: Veldtraining bij Anderlecht gestart

De eerste veldtraining van Anderlecht op Spaanse bodem is gestart. Alle spelers zijn aanwezig, nadat ze eerder vanochtend een strandloop afwerkten. Op het veld naast dat van de A-ploeg trainen de beloften.

6/1: 10u43: Rentree Dewaest?

Sebastien Dewaest traint na zijn kruisbandletsel opnieuw voluit mee. Mogelijk viert hij morgen tegen Schalke 04 zijn rentree.

RV Dewaest traint voluit mee.

6/1: 10u30: Spelers Club Brugge komen aan op trainingsveld

6/1: 10u26: Emond sluit vanmiddag aan bij Standard

Frisse ochtend in Marbella, waar Standard begint aan de eerste training van de dag. Renaud Emond sluit in principe vanmiddag aan bij de groep.

RV Standard op het veld in Marbella.

rv. De Standard-spelers, met in een hoekje van het veld de tegenstanders van morgen: Kaiserslautern.

6/1: 10u14: Training Antwerp begonnen

Ook bij 'The Great Old' zijn ze er vandaag aan begonnen. Bij de eerste training doet iedereen mee, behalve Batubinsika en Ivo Rodrigues. De eerste fietst met het oog op revalidatie, de tweede werkt individueel. Dat wil dus zeggen dat Oulare en Arslanagic (rustig) met de groep hervatten. Nieuwkomers Pitroipa, Habran, Nazaryna en Mendy tekenen ook present.

RV Batubinsika op de fiets.

RV Antwerp aan het werk.

6/1: 10u04: Nieuwe high performance coach toont meteen hoe het moet bij Genk

Geen zonnetje in Benidorm, maar wel perfecte trainingsomstandigheden voor Racing Genk. Bram Swinnen, de nieuwe high performance coach, toont meteen hoe het moet.

RV Swinnen en de spelers van Racing Genk.

6/1: 9u50: Twee nieuwkomers op stage bij Charleroi

Charleroi vertrekt vandaag naar San Pedro del Pinatar (Murcia) voor een zevendaagse stage die in niet geringe mate zal worden afgestemd op de bekermatch van 16 januari op Club Brugge. Mazzu neemt 23 spelers mee: Penneteau, Mandanda, Baume, Imbrechts, Marinos, Zajkov, Martos, Dessoleil, Willems, N'Ganga, Rodes, Hendrickx, Ilaimaharitra, Diandy, Lukebakio, Fall, Benavente, Saglik, Remacle, Baby, Bedia, Pollet en Rezaei.

Daar komen nog twee nieuwkomers bij. De 29-jarige Franse flankspeler Romain Grange wordt de vervanger van Tainmont. Grange presteerde de voorbije maanden uitstekend met Niort in de Franse Ligue 2 (4 doelpunten, 6 assists) en tekende voor tweeënhalf jaar.

De Belgische rechtsback Anthony D'Alberto, een 23-jarige ex-jeugdspeler van Anderlecht, komt op proef (+ optie definitieve transfer) over van Braga B.

De Portugees Nurio is niet van de partij. Zijn echtgenote werd, samen met haar zuster, het slachtoffer van een ongeval in een pretpark in Braga. Ze liep daarbij zware letsels op aan rug en benen en zou, in het beste geval, pas over een week het ziekenhuis mogen verlaten. "Nurio mag ons achterna komen, maar het is geen verplichting", aldus Mazzu. Ilaimaharitra (enkel) herstelt goed. (AR)

BELGA Nurio is er niet bij in Spanje.

6/1: 9u17: Misnoegde Siani mee op het vliegtuig

Na een uitgebreid ontbijtbuffet op de luchthaven vertrekken bestuur, staf en spelersgroep van KV Oostende vandaag om 9 uur richting Murcia. De kustploeg bereidt er zich tot volgende zaterdag voor op de terugronde in het La Torre Golf Resort. Voorzitter Marc Coucke sluit later deze week aan, al mag verwacht worden dat hij tussen het oefenkamp van KVO en dat van Anderlecht iets verderop in La Manga zal pendelen.

Oostende vertrekt voltallig, met uitzondering van Rozehnal, die wegens privéproblemen in Tsjechië verblijft. De misnoegde Siani vertrok vorige week dan wel met een vijftal valiezen richting Afrika, tweette dat het tijd is voor een nieuw avontuur, maar tekende gisteren wel present op de nieuwjaarsreceptie. Voor hem is er geen concrete interesse en dus sluit hij vandaag aan op stage. Conte mag vertrekken, maar reist eveneens mee naar Spanje.

BELGA Sebastien Siani.

6/1: 9u16: Waasland-Beveren doet het nog vroeger

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Hieronder het dagprogramma van de ploeg van kersvers coach Sven Vermant:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

RV De spelers van Waasland-Beveren namen rond de klok van zeven het vliegtuig naar Spanje.

6/1: 9u07: Ook Mechelen vroeg uit de veren

Vandaag is KV Mechelen echt begonnen aan de winterstage, na een eerste lichte training gisteren. Om 7u30 stonden de spelers in het halfduister klaar voor een ochtendloop op het strand. Daarna volgen om 10u30 en 15u45 nog twee (pittige) veldtrainingen. Dat regime wil Jankovic vier dagen lang vasthouden, tot woensdag wanneer Malinwa twee oefenwedstrijden speelt. De A-ploeg speelt tegen de Duitse tweedeklasser Ingolstadt, de reserven nemen het op tegen derdeklasser Osnabrück. Die wedstrijden zullen het debuut vormen voor nieuwkomers Ouattara, Tainmont, en Camus en Verdier die vandaag aansluiten. Wanneer nieuwkomer Trova Boni aankomt, nu nog in Burkina Faso, is niet duidelijk.

KV Mechelen Clément Tainmont werd al voorgesteld bij KV Mechelen

6/1: 8u16: Anderlecht begint met strandloop

Het is een beproefd recept van Hein Vanhaezebrouck op stage: strandlopen. Ook in La Manga is dat dus niet anders. Vanochtend verzamelden de spelers van Anderlecht op het strand om nog voor het ontbijt aan de conditie te werken. Vandaag staan er daarnaast nog twee trainingssessies op het programma. Het is dus geen vakantie voor de 23 paars-witte voetballers. (PJC)

Good morning! First training of the day in La Manga!