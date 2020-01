WINTERSTAGES LIVE. Antwerp verwelkomt Mbokani, maar verliest verdediger - Gesloten is nu echt gesloten bij Anderlecht Redactie

07 januari 2020

14u07 4 Winterstages De Belgische clubs trekken de komende dagen massaal op winterstage. De Belgische clubs trekken de komende dagen massaal op winterstage. Het gros van de teams slaat zijn tenten op in Zuid-Spanje. Club en Eupen trekken naar Qatar. Kortrijk blijft als enige ploeg op Belgische bodem. U volgt het nieuws van kortbij op deze pagina!

15u27: Tweede oefensessie Anderlecht

Anderlecht is aan zijn tweede oefensessie van de dag begonnen, alweer grotendeels achter gesloten deuren. De nadruk ligt op het fysieke werk.

15u23: Standard oefent om 16u tegen Dortmund én Witsel

Standard speelt om 16 uur een oefenpartij tegen Dortmund. Axel Witsel staat in de basis bij de Borussen. Bodart, Fai, Vanheusden, Lavalée, Miangue, Cimirot, J. Carcela, Amallah, Lestienne, M. Carcela en Čop starten bij Standard. Hieronder de opstellingen van beide teams.

Starting XI vs. Standard Liège 📝 pic.twitter.com/PSh2Klm77q Borussia Dortmund(@ BlackYellow) link

15u12: Charleroi verslaat Keulen in oefenmatch

Charleroi heeft zijn oefenmatch tegen Keulen gewonnen. De ploeg van coach Karim Belhocine haalde het in Benidorm met 2-1. Ali Gholizadeh (21.) en Kaveh Rezaei (51.) bezorgden de Carolo’s een 2-0-voorsprong. Voor Keulen redde Tim Lemperle (67.) de eer. Bij Keulen speelde Birger Verstraete de eerste helft, Sebastiaan Bornauw kwam niet in actie.

14u52: Beelden van nieuwkomer Marreh op trainingskamp AA Gent

13u58: Daar is Mbokani, maar Batubinsika huiswaarts

Antwerp verwelkomt in Algorfa zijn topchutter en ‘Gouden Stier’ Dieumerci Mbokani, die vanmorgen een vlucht nam vanuit Brussel. Er is ook slecht nieuws rond Batubinsika. De verdediger keert terug naar Antwerpen en stapt vanavond nog het vliegtuig op. Onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat hij sukkelt met een probleem aan de meniscus. Batubinsika wordt de komende dagen verder onderzocht in Antwerpen.

11u23: Anderlecht traint achter gesloten deuren in San Pedro del Pinatar

11u10: Defour werkt individueel

Stabiliteits- en krachttraining vanmorgen voor Antwerp. Mbokani wordt later deze middag verwacht. Batubinsika (knie) is naar het ziekenhuis voor een foto. Defour werkt individueel, net als Buta en Juklerød.

10u41: Geen Owusu en Yaremchuk

Veldtraining voor AA Gent. Owusu (adductoren) en Yaremchuk (hiel) blijven uit voorzorg aan de kant. Marreh, de nieuwste aanwinst, komt aan op training.

Welkom Sulayman!



🇬🇲 Gambiaan

🙋🏻‍ 23 jaar

⚽️ Defensieve middenvelder#kaagent #transfer https://t.co/UcGbKShOoh KAA Gent(@ KAAGent) link

10u30: Heynen revalideert buiten

Terwijl de rest van de groep zich opmaakt voor een groot toernooi tennis-voetbal, revalideert Bryan Heynen voor het eerst buiten. Nygren (ziek) en Wouters (overbelasting) zijn er niet bij, Vandevoordt kon opnieuw aansluiten.

Club Brugge traint

Onder opnieuw perfecte omstandigheden traint Club Brugge in de Aspire Academy in Doha. Blauw-zwart logeert er tot en met 12 januari wederom in The Torch, met z’n 300 meter de hoogste wolkenkrabber in Qatar.

8u40: Gesloten is nu ook echt gesloten bij Anderlecht

De mensen van de Pinatar Arena hebben geluisterd. Anderlecht wilde gisteren al gesloten trainen, maar toen kon je via een aanpalend veld toch een glimp opvangen van de RSCA-spelers (weliswaar van héél ver). Nu hangen er evenwel zeilen, zodat paars-wit om 9 uur zonder pottenkijkers aan de slag kan. Gesloten is nu echt gesloten.

08u25: Ook Eupen gearriveerd in Doha

Net als Club Brugge vertoeft ook Eupen in de Aspire Acadamy in Doha om de tweede helft van het seizoen voor te bereiden.

7u35: Fans geven Vanden Borre warm welkom

Mocht er een trofee voor populairste speler bestaan, dan had Anthony Vanden Borre (32) die gisteren gemakkelijk gewonnen. Amper 100 meter was er tussen de bus van Anderlecht en de rand van het oefenterrein, maar Vanden Borre deed er na afloop van de ochtendtraining toch minutenlang over om die afstand af te leggen. Niet omdat hij uitgeput was - hij is echt wel in conditie, da’s zichtbaar duidelijk -, wel omdat hij voortdurend moest stoppen voor selfies en handtekeningen.

Vanden Borre vond de plotse aandacht helemaal niet erg en poseerde steeds met de glimlach. De rechtsachter had dan ook alle redenen om blij te zijn: zijn eerste werkdag op stage verliep prima. Bij de fysieke prikkels kon hij vlot mee - hij liep zelfs voorop -, voetballend kwam hij niet in de problemen. Bemoedigende signalen dus met het oog op nog maar eens een terugkeer, maar bij Anderlecht blijft men voorzichtig: “Anthony moet hard blijven werken.” De fans geloven er alvast in: “Hij zal ons zéker helpen.”

7u02: Jarige Roofe... in de fitness

Zou het zijn omdat hij zondagavond misschien een glaasje champagne dronk? Kemar Roofe vierde zijn 27ste verjaardag gisteren grotendeels in de fitness. De spits bleef uit voorzorg binnen, samen met Peter Zulj, want hij heeft wat maag- en darmklachten. In de namiddag was er een krachtsessie, voor bepaalde spelers ging die door in de zon. Anderlecht trainde gisteren enkel voor de middag met de bal en deed dat deels achter gesloten deuren. Officieel omdat het “tactisch wilde werken”, maar de ongeveer veertig opgedaagde supporters konden die uitleg maar matig appreciëren. Vanaf vrijdag zijn pers en publiek welkom.