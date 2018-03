Wint de broer van Jelle Van Damme de Golden Palace Ball? "Leuk om hem door te steken op het volgende familiefeest" Mathieu Goedefroy

02 maart 2018

16u26

Bron: Eigen berichtgeving 181

Op vrijdag 16 maart viert het provinciale voetbal in Oost-Vlaanderen feest. Dan wordt in het ICC in Gent de Golden Palace Ball uitgereikt, de prijs voor de beste voetballer in elke provinciale reeks. Bij de genomineerden voor Tweede Provinciale C konden we niet om een opvallende naam heen. Siebe Van Damme, de drie jaar jongere broer van Jelle, maakt het mooie weer als rechtsback bij Herleving Sinaai. En wat blijkt? Beide heren hebben meer gemeenschappelijk dan een kale knikker.