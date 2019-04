WIN tickets voor Club-Anderlecht én een meet & greet met ex-Gouden Schoenen van blauw-zwart! Redactie

23 april 2019

Uitgeverij Lannoo brengt volgende week het boek ‘De Gouden Schoenen van de Club’ op de markt. Het boek biedt een terugblik op de elf keren dat een speler blauw-zwart de meest prestigieuze individuele Belgische voetbalprijs won. Voor de clash tussen Club Brugge en Anderlecht wordt het boek – in aanwezigheid van ex-Gouden Schoenen van blauw-zwart- voorgesteld. Ook u kan erbij zijn, inclusief een meet & greet met Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Timmy Simons, Julien Cools, Erwin Vandendaele, enzovoort. Nadien kan u de match Club-Anderlecht in Jan Breydel bijwonen. Maar daarvoor moet u eerst onderstaande quiz spelen. En wie weet bent u één van de vijf winnaars. Nog dit: Hans Vanaken krijgt zondag zijn Gouden Schoen in ontvangst.