Will Still (24) blijft trainer van Lierse 17u16 0 rv Still, hier op een archiefbeeld. Belgisch Voetbal Will Still, die sinds het ontslag van Fred Vanderbiest aan het roer staat van Lierse, blijft minstens tot het einde van de eerste periode in de Proximus League trainer van de Pallieters. Dat maakte de club zonet bekend op haar website.

De amper 24-jarige Still werd in eerste instantie aangesteld als interim-trainer, maar hij krijgt nu toch langer zijn kans. Hoofdscout Nico van Kerckhoven vervoegt de staf als assistent-coach en David Colpaert (assistent-coach) en Patrick Nys (keeperscoach) blijven op post.



Lierse staat na tien speeldagen voorlaatste in 1B. Met amper acht op dertig volgen de Pallieters al op dertien punten van koploper Beerschot Wilrijk. Afgelopen zondag, in de eerste wedstrijd onder Still, kwam Lierse niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen hekkensluiter Tubize.