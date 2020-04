Wij maakten de rekenoefening: ‘solidariteit’ zóu elke club iets meer dan 1 miljoen euro opleveren KDZ

08 april 2020

05u00 0 Belgisch voetbal Anderlecht lanceerde een voorstel, wij maakten een financiële simulatie. Verdeel de Europese inkomsten van drie seizoenen onder 22 profclubs die dit seizoen kans maakten op een Europees ticket, en elke club krijgt iets meer dan 1 miljoen uit het solidariteitsfonds.

123.991.000. Dat bedrag voetbalden de Belgische clubs de voorbije drie seizoenen bij elkaar in Europa, zo lezen we in de financiële rapporten die de UEFA op het einde van elk seizoen publiceert. Daarin zitten kwalificatiepremies, het deel uit de marketpool en de tv-inkomsten in vervat. Alleen inkomsten uit de ticketverkoop zijn in deze berekening niet opgenomen.

Club Brugge is goed voor meer dan één derde van het vergaarde Belgische bedrag. De afgelopen drie seizoenen – het huidige Europese voetbal­seizoen wordt niet meegeteld, omdat de exacte cijfers nog niet beschikbaar zijn – haalde Club 49.255.000 euro op aan Europese inkomsten. Anderlecht is tweede op ruime afstand, paars-wit was over de laatste drie seizoenen goed voor 33.278.000 euro. Genk mag mee het podium op met 17.730.000 euro. Ook Standard (11.721.000 euro), Gent (6.684.000 euro), Zulte Waregem (5.088.000 euro) en KV Oostende (235.000), dat in 2017 in de derde voorronde van de Europa League mocht aantreden tegen Marseille, doen hun duit in het zakje.

Substantieel? 20%

In het Lotto Park rekenen ze erop dat een ‘substantieel’ bedrag daarvan wordt aangewend als ‘solidariteitsfonds’. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat ook de kleinere clubs het hoofd boven water kunnen houden in deze coronacrisis. In de coulissen valt te horen dat een substantieel bedrag voor Anderlecht overeenkomt met 20% van die Europese inkomsten. In concreto gaat het om net geen 25 miljoen euro (24.798.200 euro). Dat bedrag zou verdeeld moeten worden over 22 clubs die dit seizoen in aanmerking zouden komen voor Europees voetbal. De 6 deelnemers aan play-off 1, uiteraard. Maar ook de 16 deelnemers aan play-off 2. Tien ploegen uit 1A en zes ploegen uit 1B, enkel de laatste twee uit 1B (Roeselare en Lokeren) kwamen zeker niet in aanmerking voor Europees voetbal. Eerlijk is eerlijk, Virton had via play-off 2 net zo goed de kans om Euro­pees voetbal af te dwingen als Anderlecht, Genk of Mechelen.

Volgens deze simulatie betekent het voorstel tot solidariteit van Anderlecht een bedrag van 1.127.190 euro per club, te verdelen over drie seizoenen. Een peulschil voor sommigen, maar een substantieel bedrag voor veel kleintjes.

Europese inkomsten Belgische clubs tussen 2016 en 2019

Club Brugge 49.255.000 euro

Anderlecht 33.278.000 euro

RC Genk 17.730.000 euro

Standard 11.721.000 euro

Gent 6.684.000 euro

Zulte Waregem 5.088.000 euro

KV Oostende 235.000 euro

Totaal: 123.991.000 euro

‘Substantieel bedrag’ van 20% = 24.798.200 euro

=> 24.798.200 euro gedeeld door 22 profclubs = 1.127.190 euro per club

