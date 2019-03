Wie pakt de titel? Wie ontgoochelt of verrast? Onze zes watchers in play-off 1 voorspellen nek-aan-nekrace tussen Genk en Club

Jupiler Pro League

Terwijl onze chef Voetbal Stephan Keygnaert de kansen van de play-off 1 clubs wikt en weegt in dit artikel (HLN+) , polsen we via vijf gerichte vragen ook even bij de watchers van de zes clubs naar hun mening over het verloop van de play-offs. Het eindklassement van ons specialistenteam vind je onderaan.