Wie is Dejan Veljkovic? Ook spilfiguur in het onderzoek rond fiscale fraude en bijna even machtig als Mogi Bayat Redactie

10 oktober 2018

13u31 0 Belgisch Voetbal Wie is Dejan Veljkovic, één van de spilfiguren van de zaak die het Belgisch voetbal beroert? De makelaar is veel minder zichtbaar dan Mogi Bayat, maar bijna even machtig. Hij heeft een quasi-monopolie op de Oost-Europese markt.

Voetbalfanatici kennen de naam Dejan Veljkovic nog als voetballer. Op een blauwe maandag in de jaren '90 voetbalde de Serviër nog voor Eendracht Aalst, als ploegmaat van onder meer Gilles De Bilde.

Als voetballer werd Veljkovic snel vergeten. Binnen de voetbalwereld maakte hij pas écht naam wanneer hij begon op te treden als makelaar. Aan de buitenkant een vriendelijke, joviale man die in quasi-vlekkeloos Nederlands probleemloos een netwerk uitbouwt. Eerst bij 'zijn' Eendracht Aalst. Daarna bij SK Lierse, KV Mechelen, KV Kortrijk tot de absolute Belgische top: Veljkovic is alomtegenwoordig.

Eindigt een achternaam van een voetballer op 'ic', dan kan je er donder op zeggen dat de Serviër zich in het transferdossier heeft gemengd. Hij staat er om bekend om ver te gaan voor het welbevinden van zijn cliënten. Het bekendste voorbeeld is Zvonko Milojevic, ex-doelman van Anderlecht die verlamd geraakte bij een auto-ongeval. Veljkovic deed er alles aan om zijn landgenoot bij te staan.

Ook bij het bestuur van verschillende Belgische clubs is hij kind aan huis. Bij Anderlecht werd hij een vertrouweling van manager Herman Van Holsbeeck toen hij Milan Jovanovic vanuit Liverpool naar Brussel loodste. Sindsdien had hij een flinke voet tussen de kleedkamerdeur.

Het is één van de beproefde recepten van Veljkovic: een trainer plaatsen bij een club, om op die manier zijn positie te verstevigen. Besnik Hasi, Peter Maes, Georges Leekens, Ivan Leko: het is maar een fractie van de namen die in de Serviër zijn trainersportefeuille zitten of gezeten hebben. Een coach weet wat er leeft binnen een club, maakt de lijntjes met het bestuur veel korter. En zo'n trainer heeft bij de meeste Belgische clubs ook impact op het transferbeleid. Meer kans op een commissie, dus.

Maar Veljkovic' netwerk reikte een pak verder dan louter onze Jupiler Pro League. Hij heeft sterke linken met verschillende buitenlandse clubs – hij bracht de laatste jaren verschillende spelers naar Lazio Roma, van Milinkovic-Savic (Genk) tot Jordan Lukaku en Adam Marusic (KV Oostende). In Oost-Europa heeft hij een nog grotere macht. Hij brengt geregeld spelers naar de rijke Russische competitie. Hanni van Anderlecht naar Spartak Moskou. Boussoufa van Anderlecht naar Anzji. Joao Carlos van Genk naar Anzji. Legear van Anderlecht naar Terek Grozny.

In zijn thuisland is zijn greep zo mogelijk nog steviger. Toen Anderlecht-verdediger Ivan Obradovic in 2016 op de tribune was beland bij Anderlecht, zorgde Veljkovic er persoonlijk voor dat bondscoach Slavoljub Muslin hem tóch in de Servische nationale ploeg opnam. Een speler die geen minuut heeft gespeeld werd plots international van een gerespecteerd voetballand.

U mag twee keer raden wie de makelaar van Muslin is. Dejan Veljkovic.

Koning van de 'ic'-en.