Wie is de vuilste speler? Wie het populairste doelwit? En welke ploeg gaf al 29 (!) spelers een kans? De opmerkelijkste vaststellingen na de heenronde in de Jupiler Pro League Voetbalredactie

13 november 2018

10u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Dat Racing Genk zich tot herfstkampioen gekroond heeft, weet u intussen wel. Maar weet u wie de vuilste speler van de heenronde is? Welke ploeg het vaakst fouten mee krijgt of welk team het vaakst het kader trof? Enkele opvallende vaststellingen:

Schieten maar

Racing Genk trapt gemiddeld 19,4 keer per wedstrijd naar doel en overvleugelt daarmee de concurrentie. Verspreid over alle 15 speeldagen totaliseert KRC zo 291 doelpogingen. Dat zijn er bijna 50 meer dan de tweede in het lijstje: AA Gent. Verrassend genoeg is Samatta niet de speler met de meeste doelpogingen. De topschutter van Genk zit aan 40 schoten op doel en daar gingen er 10 van binnen. Het is dus 1 keer op 4 raak bij Samatta - oftewel ‘mister 25%’. Malinovskyi schiet met 54 stuks het vaakst naar doel van alle spelers in 1A, ploegmaat Trossard zit hem met 48 op de hielen. Pozuelo zit halfweg de competitie aan 38 doelpogingen.

Geen vrienden met doelhout

RC Genk schiet dan misschien wel het vaakst naar doel, Club Brugge doet dat efficiënter. Blauw-zwart trapte in de heenronde 229 keer naar doel en 98 keer belandde de bal ook tussen de palen. Net als Zulte Waregem goed voor 43 procent. 35 van de 229 keer dat Club naar doel trapte, kwam het ook tot scoren. Dat is goed voor 15 procent. Op dat vlak overtreft FCB iedereen. En zeggen dat dat cijfer nog gevoelig hoger had kunnen liggen. Vanaken was tot dusver al goed voor 6 goals en 8 assists. Daarmee is hij als enige speler 14 keer beslissend geweest. Niemand doet beter. Toch had hij er meer kunnen maken. Vanaken trof namelijk al 5 keer de paal. Club Brugge trof als team ook al het vaakst het doelhout: 12 keer.

Masterclass verdedigen

Voor een masterclass verdedigen moet je bij Laszlo Bölöni zijn. De Roemeense coach van Antwerp weet hoe je een tegenstander het scoren belet. Antwerp slikte met 13 stuks niet alleen het minst aantal goals. De Great Old doet ook beter dan de rest van 1A met 7 clean sheets. Zelfs op doel trappen blijkt tegen de Great Old niet evident. Slechts 140 keer trapte er een tegenstander naar doel tegen RAFC. Dat is het minst van alle teams. Bölöni vertrouwt daarvoor veelal op hetzelfde personeel. Zowel Bolat, Arslanagic, Jukleröd als Haroun misten in de heenronde geen enkele minuut. Daarmee heeft Antwerp ook het meest aantal spelers die alle 1.350 minuten volmaakten.

Populairste doelwit

De scheidsrechters in onze voetbalcompetitie floten de voorbije 15 speeldagen het vaakst een overtreding in het voordeel van paars-wit. 293 keer mocht Anderlecht het spel hervatten na een foutieve ingreep van een tegenstander. AA Gent volgt met 20 stuks minder. Nany Dimata (42) en Adrien Trebel (40) zijn de Anderlecht-spelers die het vaakst foutief werden afgestopt.

Steppe meest actieve keeper

STVV incasseerde nog maar 17 goals en valt daarmee maar net buiten de top vijf als het om de beste verdediging gaat. Daarvoor mag het Kenny Steppe best danken. De doelman van de Kanaries voorkwam dit seizoen het vaakst een goal. 64 keer al pakte hij uit met een redding. Eentje meer dan zijn collega bij Waasland-Beveren, Davy Roef. Steppe moest 33 keer tegen de grond gaan en de overige 31 reddingen deed hij rechtstaand.

‘Bad boy’ Tirpan

Refs hebben de handen vol met Mickaël Tirpan. De verdediger van Lokeren maakte de eerste competitiehelft 37 overtredingen. Dimata ging even vaak in de fout. Tirpan werd vijf keer bestraft met een gele kaart, de Anderlecht-spits slechts één keer.

Sterk én slap op stilstaande fases

Ook Jess Thorup moet deze statistieken vreemd vinden. De Deense coach heeft met AA Gent het team dat - strafschoppen buiten beschouwing gelaten - het vaakst scoort én goals incasseert op stilstaande fases. Teams met de nodige lengte zijn doorgaans sterk op stilstaande fases, maar dat geldt dan zowel offensief als defensief. Gent veegt de vloer aan met die voetbalwijsheid. Het wist zes keer te scoren uit een hoekschop en maakte er ook drie uit een vrije trap. Aan de overkant incasseerden de Buffalo’s er dan weer vijf op hoekschop en twee uit een vrije trap.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Opvallend bij Standard: met Mpoku, Pocognoli, Emond en Carcela droegen er dit seizoen al vier Rouches de kapiteinsband. Meer dan bij eender welk ander team. De Rouches vallen halverwege net uit de top zes. Preud’homme weet waar hij in de terugronde aan moet werken. De Rouches lieten in elf duels met de zogenaamde ‘kleintjes’ 17 punten liggen. Met 16 op 33 scoren ze als enige van de G5 een onvoldoende op dat vlak. RC Genk is in dit facet het voorbeeld. Het zette een knappe 27 op 33 neer.

Meest rommelige voetbal

Charleroi zorgt op één of andere manier voor het meest rommelige voetbal. 169 keer leden de Carolo’s balverlies in de heenronde. Vreemd genoeg slaagden ze er ook in hem het vaakst terug te winnen. 136 keer recupereerden ze het leer. Een bizar onevenwicht.

Vandendriessche vuilste speler

15 wedstrijden en 6 gele kaarten. Dat wil zeggen dat je in 40 procent van de wedstrijden tegen een kartonnetje aanloopt. Kevin Vandendriessche van KV Oostende slikte het meeste kaarten tot dusver. Ook Bushiri (Eupen) en Overmeire (Lokeren) zitten al aan zes stuks, maar Vandendriessche is met 27 fouten degene van het trio die het vaakst werd teruggefloten. In het zog van Bushiri, Overmeire en Vandendriessche zitten er 14 spelers aan 5 keer geel.

Iedereen krijgt zijn kans

Kwantiteit boven kwaliteit op Le Canonnier. Les Hurlus brachten dit seizoen al maar liefst 29 spelers tussen de lijnen. Van Joel Kalonji-Kalonji tot Andrés Sarmiento - allemaal kregen ze hun kans. In de tribunes is de getalsterkte van Moeskroen trouwens veel minder groot. Met gemiddeld 3.270 tellen de Henegouwers het laagste gemiddelde toeschouwersaantal uit eerste klasse.

Meeste tegengoals in extra tijd

Verlaat niet te snel het stadion bij wedstrijden van Zulte Waregem. De fusieclub incasseerde namelijk de meeste tegentreffers in de toegevoegde tijd: zeven stuks. In vier matchen was het kwaad dan eigenlijk reeds geschied. Maar tegen Waasland-Beveren, AA Gent en Charleroi kostten de goals Zulte Waregem in totaal vijf punten. Tel die erbij en de troepen van Dury hadden er een stuk beter voorgestaan.

Makelele heeft weinig impact

Door de inbreng van Toyokawa redde hij vorig seizoen Eupen. Dit seizoen zijn de wissels van Claude Makelele veel minder effectief. De Fransman gooide 43 jokers in het veld - goed voor 1.027 speelminuten - maar geen enkele vond tot dusver de weg naar doel. Slechts eentje gaf een assist. Ook Hein Vanhaezebrouck bracht overigens nog geen scorende vervanger tussen de lijnen, maar drie ervan gaven wel een beslissende pass. Opvallend: de strafste ‘gouden wisselaar’ is... Yves Vanderhaeghe. Onder zijn bewind scoorden invallers zeven goals in tien duels voor AA Gent.

Landgenoten boven

Paradox bij KV Kortrijk. Niemand telt meer buitenlanders: 22 stuks. Maar tegelijk was bij geen enkele club het speelaandeel van de Belgen groter. 47,5% van de totale speeltijd ging naar landgenoten. Rivaal Zulte Waregem (45,9%) volgt op plaats twee. Ondanks de impact van Trossard moeten Belgen bij Racing Genk niet op veel minuten hopen: het aandeel van spelers uit eigen land is met 18,5% het kleinste.