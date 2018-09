Westerlo wint topper van Lommel met zware cijfers en loopt 4 punten uit in 1B ODBS

16 september 2018

18u10

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Niet KV Mechelen, Beerschot-Wilrijk of OH Leuven heeft de beste start in 1B genomen, wel het Westerlo van Bob Peeters. De Kemphanen wonnen thuis met 4-1 van het verrassende Lommel en lopen 4 punten uit op het achtervolgende duo Lommel en Beerschot-Wilrijk, dat vrijdag al van KV Mechelen won.

Voor Westerlo scoorden Jens Naessens (3' en 53'), Lukas Van Eenoo (34.) en Kurt Abrahams (61'). Jens Naessens, ex-spits van Zulte Waregem en KV Mechelen, zit al aan zes goals in zes matchen, terwijl ook de snelle Zuid-Afrikaanse aanvaller Abrahams de laatste weken goed bij schot is. Hij zit aan drie goals in drie matchen. Pas daarna kon Lommel wat terugdoen: in de 65e minuut profiteerde de Portugees Leonardo Rocha Miramar van een misverstand tussen Biset en Van Langendonck (4-1), waarna ook Claes en Vermijl gevaarlijk waren. De Lommelse opflakkering was van te korte duur, zodat Westerlo zijn leidersplaats in de stand van de eerste periode verstevigt.

'Westel' heeft nu 13 punten. de promovendus volgt samen met Beerschot Wilrijk met 9 punten. Vier ploegen staan met 6 op 18 op de laatste plaats: Tubeke, KV Mechelen, Roeselare en OH Leuven. Volgende week trekt Lommel naar Beerschot-Wilrijk, terwijl ook KV Mechelen - Westerlo op het programma staat.