Westerlo wil stijgen als winnaar algemeen klassement: "Waarom duiden ze promovendus niet aan zoals bij amateurs?” RVD

03 april 2020

07u18 1 Belgisch voetbal Westerlo greep net naast de tweede periodetitel in 1B, maar het stopzetten van de competitie in 1A zou de Kemphanen nu plots toch nog uitzicht geven op promotie naar de Jupiler Pro League. “Uiteraard hopen wij als winnaar van het algemeen klassement alsnog te promoveren”, zegt Wim Van Hove, algemeen directeur bij Westerlo.

“In het amateurvoetbal hebben ze op die manier de promovendi aangeduid. Het zou niet helemaal onlogisch zijn als de werkgroep straks dat voorbeeld volgt. Al vrees ik in dat geval dat Virton het daar niet bij zal laten, want zonder die evocatieprocedure tegen Beerschot zijn de Luxemburgers kampioen. Wij willen alleszins al onze rechten vrijwaren om volgend seizoen zo hoog mogelijk te voetballen, dus in 1A.”

Maar evengoed blijft het dus 1B voor Westerlo, zeker als de werkgroep straks kiest voor het scenario waarbij periodekampioenen OHL én Beerschot promoveren en 1A volgend seizoen 18 clubs telt. “In dat geval zijn wij vooral benieuwd hoe 1B er volgend seizoen zal uitzien”, aldus Van Hove. “Het zou zomaar kunnen dat er straks een pasklare oplossing voor 1A uit de bus komt, maar waarbij 1B de vuilbak wordt. Dat blijft ook een profcompetitie die au sérieux genomen moet worden. Hoe dan ook hoop ik dat de Pro League dit moment aangrijpt om het competitieformat in 1B eindelijk eens grondig in vraag te stellen en te herbekijken.”

Westerlo verscheen gisteren overigens voor de licentiecommissie een kreeg achteraf positief advies van de licentiemanager.

