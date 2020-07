Westerlo wil stappen ondernemen, Cercle-voorzitter ziet competitie met 20 clubs als enige oplossing Tomas Taecke

09 juli 2020

11u22 38 Belgisch voetbal Een competitie met 18 clubs? Dat is buiten Westerlo gerekend - de Kemphanen beloven te procederen als Beerschot en OHL beiden promoveren. Intussen recht Cerclepreses Vincent Goemaere de rug: “Mijn oorspronkelijk plan met 20 clubs is de enige oplossing willen we voor oktober of november weer voetballen.”

En of de beslissing van het BAS om Waasland-Beveren in 1A te houden zijn gevolgen heeft. De nieuwe Raad van Bestuur houdt vanmiddag een crisisvergadering, maar de vraag is op welke manier deze knoop ontward kan worden.

Een competitie met 18 clubs lijkt aannemelijk, ware het niet dat Westerlo in dat geval naar de rechtbank stapt. De Kempenaars telden in 1B immers meer punten dan OH Leuven en Westerlo. En vinden bijgevolg dat een promotie van die twee clubs indruist tegen het reglement. Dinsdag maakte de club in een brief aan de Pro League, vlak voor diens vergadering, haar standpunt nog eens bekend. Uitgerekend in de aanloop van de stemming over de nieuwe competitieformaat: “We hebben altijd gezegd dat we zouden procederen”, aldus Westerlo-directeur Wim Vanhove. “Nooit hebben ze geluisterd… met alle gevolgen van dien. Als men deals maakt waarbij wij niet betrokken zijn, dan zullen wij vanzelfsprekend de nodige stappen zetten.”

Ik stond altijd achter mijn idee van een competitie met 20 clubs, jammer genoeg liet ik mij ompraten tot een voorstel met 18 clubs Vincent Goemaere

Dat het BAS Waasland-Beveren in het gelijk stelde, sterkt Westerlo des te meer: “Men had de competitie kunnen doorzetten, maar dat is onder druk van OH Leuven en Beerschot niet gebeurd. Een nietigverklaring evenmin. Als Club Brugge tot kampioen wordt uitgeroepen, dan moet er ook een daler en een stijger zijn - Westerlo in dit geval. Er is geen van deze oplossingen gekomen - ze hebben onder hen zomaar iets beslist. Bij enkele oplossingen, zoals een nietigverklaring, hadden wij ook geen baat en bleven wij ook in 1B. Maar dat we nu naar 18 clubs zouden gaan zonder Westerlo kunnen wij niet aanvaarden. Of we naar het BAS en/of het BMA stappen? Dat zullen onze advocaten beslissen.”

20 clubs?

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere ziet intussen maar één oplossing. Zijn eerste voorstel van 7 juni met 20 clubs, inclusief Westerlo en Union, en een 1B-competitie met de zes overgebleven ploegen met een licentie aangevuld met beloftenteams. Dinsdag nog werd zijn plan met 18 clubs weggestemd: “Gaan we niet naar 20, dan dreigen we te worden bedolven onder procedures. Ik stond altijd achter mijn idee van een competitie met 20 clubs, jammer genoeg liet ik mij ompraten tot een voorstel met 18 clubs. Nu lijkt ook 18 niet meer mogelijk, zo liet Westerlo al weten.”

“We moeten dringend rationale beslissingen nemen, willen we straks opnieuw voetballen. Een competitie die door rechtszaken tot oktober of november platligt, zou enorm kwalijk zijn voor ons Belgisch voetbal.” Van Hove ziet iets in het voorstel voor beloftenteams in 1B, maar heeft zijn twijfels bij de timing: “Beloften toevoegen is een goed idee, maar het moet op een rationele manier gebeuren. Zonder voorbereiding enkele teams erin gooien, dat kan niet de bedoeling zijn.”

