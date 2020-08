Westerlo vecht hervorming competitie aan, Pro League blijft zeker van zijn stuk NVK

03 augustus 2020

05u30 1

Westerlo kwam als grote verliezer uit de competitiehervorming. Terwijl OHL en Beerschot promoveren, blijft de Kempische club in 1B. Ondanks het feit dat ze het meeste punten behaalde over heel het seizoen. Vrijdag wist Westerlo-bestuurder Wim Van Hove nog niet zeker of zijn club juridische stappen zou ondernemen om de beslissing aan te vechten. Dit weekend bestudeerde de club alle opties. Volgens onze informatie hebben ze besloten om wel degelijk juridische stappen te ondernemen.

De Pro League blijft zeker van zijn stuk. “Toen de competitie vorig seizoen werd stopgezet, waren er 14 ploegen die zeker in 1A zouden spelen, en 4 ploegen die dat misschien zouden doen. Elk van die ploegen speelt komend seizoen in 1A. Westerlo kon daar nooit aanspraak op doen.” Al heeft de Pro League zich de voorbije maanden weleens vaker vergist over de uitkomst van juridische procedures.

