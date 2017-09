Westerlo kruipt na zege tegen hekkensluiter Tubeke weg uit kelder van klassement XC

22u59

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Westerlo heeft op de achtste speeldag van de Proximus League (1B) zijn tweede competitiezege van het seizoen geboekt. Op het veld van rode lantaarn Tubeke, dat een uur met een man minder speelde, gingen de Kemphanen met 1-2 winnen.

De thuisploeg moest na 28 minuten met tien verder na een tweede gele kaart voor Weymans. Westerlo profiteerde daar pas in de tweede helft van. Daniel Christensen (55.) opende de score, waarna Christian Osaguona (75.) de score verdubbelde. Door de snelle aansluitingstreffer van Florent Stevance (77.) werd het nog even spannend in Tubeke, maar de Kemphanen gaven hun tweede overwinning op rij niet meer uit handen.



Westerlo heeft zeven speeldagen moeten wachten op een eerste overwinning, maar pakt nu zes op zes en rukt zo op naar de vierde plaats. Tubeke blijft laatste.



Eerder vandaag hield OH Leuven de drie punten thuis tegen Roeselare (2-0). Vrijdag al ging Cercle Brugge met 1-2 winnen bij Union. Morgen sluiten Beerschot Wilrijk en Lierse de speelronde af.

