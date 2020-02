Westerlo komt na belangrijke driepunter tegen Virton voorlopig alleen aan kop MDRW

22 februari 2020

19u24

Bron: Belga 0 Voetbal Westerlo heeft vandaag op de 27e speeldag van de Proximus League (1B), de dertiende en voorlaatste van de tweede periode, de punten thuisgehouden tegen Virton: 2-1. De Kemphanen komen dankzij de zege voorlopig alleen aan kop.

Christian Brüls (21.) opende voor Westerlo de score met een olympisch doelpunt. De Oostkantonner trapte een hoekschop - gedragen door de wind - rechtstreeks binnen, al ging een grabbelende Virton-doelman Moris ook niet vrijuit. De Luxemburgers kwamen op slag van rusten gelijk. Kevin Malget (44.) kopte op een corner de 1-1 binnen. Dankzij een treffer van Ambroise Gboho (86.) in het slot ging de thuisploeg toch met de volle buit aan de haal.

Eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven en Union openden gisteren de 27e speeldag met een spektakelstuk aan Den Dreef. De Brusselaars wonnen met 3-5. Roeselare en Lokeren treffen mekaar later vandaag (20u30), morgen (16u) kijkt Beerschot Lommel in de ogen.

In de stand van de tweede periode staat Westerlo (23 ptn) aan kop, voor Beerschot (20 ptn) dat dus nog in actie komt. Ook Virton heeft twintig punten, waarvan er drie hangende zijn in afwachting van een definitieve uitspraak over de wedstrijd tegen Beerschot. Union (19 ptn) volgt voor OHL (17 ptn) en Lommel (15 ptn). Roeselare (13 ptn) en Lokeren (6 ptn) sluiten de rij.

Vanaf dit seizoen nemen de nummers één tot en met zes uit 1B (inclusief de kampioen) deel aan play-off 2, net als de nummers zeven tot en met zestien uit 1A (inclusief de degradant). Deze zestien teams worden in PO 2 onderverdeeld in vier poules van vier ploegen. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.