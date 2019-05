Westerlo komt in Turkse handen, exit Herman Wijnants als clubmanager Redactie

Westerlo heeft een nieuwe eigenaar. De club uit 1B is voortaan in handen van de Turkse ondernemer Oktay Ercan. Het vorige bestuur is afgetreden. Dat betekent meteen het einde van Herman Wijnants als clubmanager. Wijnants ging veertig jaar geleden aan de slag bij Westerlo en maakte de opmars van de club uit tweede provinciale Antwerpen tot eerste klasse mee. Hij verdwijnt nu van het toneel. De dagelijkse leiding komt in handen van Wim Van Hove, al een kleine twintig jaar de rechterhand van Wijnants in Westerlo.

Nieuwe eigenaar Oktay Ercan is general manager van SUR International, een textielbedrijf dat militaire uitrustingen produceert en 10.000 mensen tewerkstelt. De hoofdzetel van het bedrijf is gelegen in Soedan. Ercan is ook ondervoorzitter bij een club uit zijn vaderland, de Turkse tweedeklasser Boluspor. Verder investeerde hij al het nodige kapitaal in het Bosnische NK Celik en het Macedonische FC Shkupi.