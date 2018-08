Westerlo houdt de punten thuis tegen Roeselare XC

04 augustus 2018

22u47

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal KVC Westerlo is het seizoen in 1B begonnen met een 2-1-zege tegen Roeselare. Jens Naessens was met twee goals de uitblinker bij de thuisploeg.

In een matige eerste helft zorgde Naessens (23.) voor het eenzame hoogtepunt. De Westelse aanvaller werkte vanuit een scherpe hoek een lange bal van Van Den Bogaert af en bezorgde de Kemphanen zo een 1-0-voorsprong aan de pauze.

Na rust kon Schmisser (67.) met een vrijschop gelijkmaken voor de bezoekers, maar na de rode kaart van Dufour (77.) stortte het West-Vlaamse plannetje alsnog in. Jens Naessens legde een minuut na de uitsluiting van de middenvelder de 2-1-eindstand vast.

Vrijdag opende promovendus Lommel SK de Proximus League met een 1-0-zege tegen Union. Eerder zaterdag speelden titelpretendenten OH Leuven en KV Mechelen 1-1 gelijk in een tumultueuze ontmoeting aan Den Dreef. Zondag (om 16u00) sluiten Tubeke en Beerschot Wilrijk de openingsspeeldag in 1B af.