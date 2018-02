Westerlo geeft Lierse pak rammel: 6-0 Redactie

04 februari 2018

00u08

Bron: Belga 1

Westerlo heeft vanavond op de 25ste speeldag in de Proximus League met forse 6-0-cijfers gewonnen van Lierse. Heymans opende al na drie minuten de score. Voor de rust volgden nog doelpunten van opnieuw Heymans (20'), De Ceulaer (33') en Soumah (45'+2'). Na de pauze zorgde Heymans (76') met zijn derde van de avond voor forfaitcijfers. Van Eenoo zette in de voorlaatste minuut nog de 6-0 op het scorebord in Het Kuipje.

Ondanks de zege blijft Westel met 24 punten voorlaatste in de stand. Lierse verloor belangrijke punten in de strijd om een stek in de eindronde. Door de nederlaag blijven ze in de tweede periode op drie punten van Cercle. Eerder vandaag speelden rode lantaarn Tubeke en Roeselare al 0-0 gelijk.