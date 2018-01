Westerlo en Roeselare komen niet tot scoren in slaapverwekkende partij DMM

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Westerlo en Roeselare hebben vrijdag speeldag 22 in de Proximus League geopend met een 0-0 gelijkspel. Westerlo werkt zich steeds verder in de problemen met het oog op het behoud, ook Roeselare lijkt op Play-downs af te stevenen.

De eerste helft in het Kuipje was niet om aan te zien. Er belandde geen enkele bal tussen de palen. Na de rust kwam rode lantaarn Westerlo af en toe opzetten via vooral Lukas Van Eenoo en Daan Heymans. Na 54 minuten moesten de West-Vlamingen het met een man minder doen, toen Mickael Seoudi veel te laat kwam op Daniel Christensen en rood kreeg.

Westerlo kreeg ruim de tijd om Roeselare met een man meer uit verband te spelen, creëerde geregeld een kans, maar slaagde niet in zijn opzet. Het bleef 0-0. Westerlo blijft laatste met 17 punten, Roeselare is vijfde met 29 punten. De nummers vijf tot en met acht spelen play-downs om het behoud.

