Westerlo-Deinze uitgesteld door 10 coronabesmettingen bij Kempenaars Redactie

18 september 2020

15u44 7 Belgisch voetbal Primeur in België: Westerlo-Deinze is de eerste profwedstrijd die dit seizoen uitgesteld wordt door het coronavirus. De match vond normaal zondag plaats. Westerlo diende de aanvraag tot uitstel zelf in, aangezien intussen 10 spelers positief getest hadden. De match wordt normaal woensdag 30 september om 19u al ingehaald.

“Het uitstel van de wedstrijd gebeurde volgens de door de Pro League en KBVB uitgewerkte procedures in de context van de Covid-19-epidemie. De wekelijkse testing, de opvolging van positief geteste individuen en de reglementaire bepalingen die preventief opgezet werden, maken nu dat de Pro League adequaat kan reageren op dergelijke situaties. We wensen uiteraard de getroffen spelers en KVC Westerlo veel beterschap en hopen dat iedereen snel terug gezond is,” aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

Wim Van Hove, algemeen directeur van de Kemphanen, heeft het over een vervelende situatie. “Mentaal is dit een opdoffer die we moeten verwerken”, aldus Van Hove. “We staan nu voor een moeilijke oefening die we samen met de sportieve en technische staf moeten maken. We moeten nu wel op halve kracht trainen en rekening houden met de gezondheid van de anderen. Volgende week vrijdag spelen we al tegen Club NXT. We kunnen opnieuw uitstel vragen, maar laten we eerst afwachten wat de testen volgende week zullen geven. We mogen echter niet verwachten dat het plots zal ombuigen.”

Hoe dit komt en waar het gebeurd is? Dat kun je niet weten. Het kan vanalles zijn, misschien via schoolgaande kinderen... Wim Van Hove, algemeen directeur van Westerlo

Een verklaring vinden voor de vele tests vindt Van Hove lastig. “We zijn altijd volledig negatief geweest. Hoe dit komt en waar het gebeurd is? Dat kun je niet weten. Het kan vanalles zijn, misschien via schoolgaande kinderen... maar zo kan je blijven gissen. En wie wie heeft aangestoken, ook dat weet je niet. Na de wedstrijd douchen ze samen. De spelers hebben het protocol goed nageleefd. Blijkbaar gaat het wel makkelijk rond. Maar van de positieve spelers zit niemand in het ziekenhuis. Laat ons hopen dat ze nu allemaal goed antilichamen vormen en er toch een vorm van groepsimmuniteit komt.”

KVC Westerlo - KSMK Deinze uitgesteld op basis van Covid-19 protocol.



•



KVC Westerlo - KSMK Deinze reporté sur la base du protocole de test au Covid-19. pic.twitter.com/YQSs0ZP63M Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link