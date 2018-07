West-Vlaamse streekderby tussen Roeselare en Kortrijk ei zo na ontaard in knokpartij Redactie

13 juli 2018

11u37 0 Belgisch Voetbal Gisteren werkte SV Roeselare zijn tweede oefenmatch af. Na de 1-1 tegen Anderlecht kwam nu met KV Kortrijk een andere eersteklasser op bezoek in Schiervelde. Voor de tweede keer op rij werd het een 1-1-gelijkspel, al was dat er een met een bits randje.

Coach Jordi Condom startte met nieuwkomers Van der Weg en Yagan in de basiself. Ook de Nederlander Gravenberch, die voor een extra jaartje voort werd uitgeleend door het Engelse Reading, stond aan de aftrap. Beide teams gingen met offensieve intenties van start. Een schot van Godwin werd in hoekschop gewerkt. Aan de overzijde moest Biebauw een schot van Ajagun pareren. In de rebound kon Ouali, ex-Moeskroen, niet afronden. Na een mistasten van de fel afgeslankte Gravenberch moest de Roeselaarse portier tussenkomen bij een doelpoging van Ajagun. Kaminski kon een afgeweken schot van de jeugdige Kargbo neutraliseren. Wat later moest Kaminski zich toch gewonnen geven toen Godwin de 1-0 scoorde. Godwin was bijzonder actief en stuurde wat later Samyn richting Kaminski. De Kortrijkse goalie bracht redding en moest enkele minuten later opnieuw de doorgebroken Samyn, na voorbereidend werk van Zolotic, van de 2-0 houden. Net voor de rust was er nog dreiging via Van Acker.

Videoref en akkefietje

Na de rust dropte de Catalaan Condom vijf nieuwe spelers op het veld: derde doelman Van Cauwenberghe, verdedigers Schmisser, Kocabas en Borry en aanvaller Cornet. Na een afgeweken schot van Borry tikte Cornet de 2-0 binnen maar de VAR, die aan nieuwe testen toe is, keurde de goal af wegens buitenspel. Enkele minuten later spatte een schot van Vanacker op de paal uiteen. Van Cauwenberghe was alert bij een uibraakpoging van Atal. Cornet mikte een unieke kans over.

Halverwege de tweede helft kwam het tot een akkefietje tussen Borry (Roeselare) en Atal (Kortrijk). Laatstgenoemde trapte een bal van dichtbij tegen Borry toen die na een duel op de grasmat was blijven liggen. Beide spelers gingen neus aan neus staan, maar speelden weer verder.

Maar toen de verdediger van KSV Roeselare even later een forse tackle inzette op diezelfde Atal, gingen de poppen aan het dansen. Atal reageerde furieus en haalde een aantal keer uit richting Borry. Even later ging de speler zelfs neus aan neus staan met trainer Jordi Condom (KSV Roeselare) en werden er enkele slagen uitgedeeld. Trainer Glenn De Boeck haalde Atal daarop uit voorzorg naar de kant.

Een kwartier voor tijd dropte Condom nog vijf beloftevolle youngsters op de mat. Pas in blessuretijd kon de ingevallen Stojanovic de gelijkmaker binnenkoppen.

SV Roeselare: Biebauw, Kargbo, Gravenberch, Kompany, Van der Weg, Kompany, Van der Weg, Zolotic, Van Acker, Dufour, Yagan, Samyn, Godwin.

Tweede helft: Van Cauwenberghe, Kargbo (75' Ballegeer), Schmisser, Kocabas, Borry, Zolotic (75' Devos), Van Acker, Dufour (75' Holvoet), Yagan (75' Verlinde), Samyn (85' Carels), Cornet.

Doelpunten: 20' Godwin (1-0), 90' Stojanovic (1-1).