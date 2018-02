Wervelend aanvalspel mager beloond door drie tegengoals Redactie

04 februari 2018

19u54 0 Belgisch Voetbal Daar is het dan, het eerste puntenverlies van het seizoen op eigen veld. Dat krijg je als zo gemakkelijk doelpunten blijft slikken. Zo wordt het uiteindelijk een gitzwarte week na ook al het 2-0-verlies in Gent en de 4-1-pandoering in Luik.

Laat ons beginnen met de positieve reeksen die wél nog lopen. Sinds 27 oktober 2013 wist blauw-zwart op eigen veld telkens minstens één doelpunt te maken. 66 wedstrijden ondertussen al, inclusief die tegen Charleroi. En sinds 20 december 2015 verloren de Bruggelingen in de competitie ook niet meer in eigen huis. De negatieve reeks dan. Die loopt een stuk minder lang, maar is minstens even significant. Dertien tegengoals in de laatste vijf wedstrijden. Dertien! 13! Dat is een hallucinant gemiddelde van 2,6 tegengoals per match. En zo stokt de winnende thuisreeks na 36 op 36.

Nieuwe defensie of niet, met Scholz en Mitrovic twee nieuwkomers in de basis of niet, Club blijft in hetzelfde bedje ziek. Defensief kwetsbaar. Dringend op te lossen, dat probleem. En ook de discussie of nu Clasie dan wel Nakamba moet spelen, kan weer gaan losbreken. Want het was de kleine Nederlander die aan de basis lag van het balverlies waaruit de openingstreffer kon aantekenen. Ilaimaharitra verraste vervolgens Limbombe en versloeg Gabulov in de korte hoek. Opnieuw op achtervolgen aangewezen. Al was het niet voor lang.

«Ik heb vaak gezegd dat hij als aanvaller wat egoïstischer moest zijn. Zo kon hij de winninggoals maken in Charleroi, in Oostende en tegen Zulte Waregem.» De woorden van José Izquierdo - die overigens de aftrap gaf - over zijn ex-ploegmaat in onze weekendkrant waren profetisch. Die in de 26ste minuut was immers van dezelfde makelij. Naar binnen snijden en dan keihard knallen. Met 102 km per uur werd Penneteau net niet gefusilleerd. Alleen was het verre van een winninggoal. Hoogstens een gelijkmaker.

Al zeker omdat nog vier minuten later Benevante vrije baan kreeg. De Peruviaan legt af naar Hendrickx en die plaatste de bal in de verste hoek. Gabulov strekte zich... en zag de bal in doel gaan. Straks kan er ook een discussie gaan losbarsten of Gabulov dan wel Vermeer in doel moet staan. Vervelen deden de toeschouwers in het zo goed als uitverkochte Jan Breydelstadion zich alleszins niet. Een slimme Vormer liet N’Ganga in de val lopen en de Nederlander werd beloond in de vorm van een overdreven strafschop. Alleen mikte Vormer - voordien foutloos op zijn vier penalty’s - op de paal. Vervolgens hield Penneteau Vanaken op de rebound van de gelijkmaker.

Charleroi bleef overeind. Wat een verschil met de bekermatch midden januari, toen de Karolo’s werden afgeslacht met 5-1. Ze verdedigden zich met alle mogelijke middelen, waardoor de gemoederen soms serieus verhit werden. Zo ging een opgewonden Clasie neus aan neus staan met een al even woeste Benavente. Ref Wim Smet gaf beiden geel. Na rust ging het spektakel gewoon door. Al na vijf minuten omspeelde Vanaken na een een-tweetje met Diaby Penneteau voor de 2-2. Een goal zijn talent waardig. Wat een deel(tje) van de Brugse fans daarna deden, was minder waardig. N’Ganga kreeg eerst oerwoudgeluiden toegeslingerd en vervolgens een hoop voorwerpen naar zijn hoofd.

Gelukkig ging de aandacht snel weer naar het voetbal. Leko nam een beslissing en wisselde Clasie voor Nakamba. Toeval of niet, maar daarna ging het hard. Enkel een geweldige Penneteau voorkwam de 3-2 van Vormer. De Fransman tikte zijn poging tegen de paal en redde vervolgens nog eens miraculeus op een schot van Diaby. Charleroi werd weggespeeld en het was enkel wachten op een nieuwe Brugs doelpunt. Maar Limbombe raakte de lat en Wesley kopte volledig vrijstaand stomweg op Penneteau. Het enthousiaste publiek werd gek. En ging helemaal uit de bol toen Wesley op aangeven van Cools dan eindelijk scoorde. Oververdiend. Alleen werd dus nog maar eens een overbodige goal geslikt. Invaller Rezaei had weliswaar eerst wat geluk, maar werkte vervolgens beheerst af. Koude douche. Gelukkig blijft ook de verzamelde concurrentie met punten morsen, dus in de stand is er nog altijd niets aan de hand. Maar we durven er ons geld op verwedden dat de lekke defensie Leko opnieuw slecht zal doen slapen.