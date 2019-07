Werkgroep rond nieuw bondsreglement deze zomer klaar Redactie

11 juli 2019

15u02

Bron: Belga 0 Dossier Propere Handen De werkgroep onder leiding van professor sportrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) die bezig is met een modernisering van het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), hoopt deze zomer te landen. De werkzaamheden zijn in een finale fase, zegt Hendrickx. "De reglementswijzigingen hebben sowieso geen invloed op lopende zaken. Alles wat we doen, is voor de toekomst."

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, gaf de KU Leuven en professor Hendrickx de opdracht het hele bondsreglement onder de loep te nemen. "Het gaat om alle onderdelen die nu gereglementeerd zijn, zoals ook het disciplinaire luik", bevestigt Hendrickx. En dus kwam ook het beruchte artikel B1711, op basis waarvan KV Mechelen en Waasland-Beveren door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vrijgesproken werden van degradatie naar 1B, op de fileertafel.

De voorbije weken en maanden was er veel kritiek op het verouderde bondsreglement. Die regels waren woensdag ook bij Beerschot en Lokeren kop van jut. De hervorming komt dan eigenlijk ook gewoon te laat. "Wij hebben altijd gezegd dat we ons werk in de zomer van 2019 willen afronden. Nadien moet het reglement nog afgetoetst worden met de reglementaire instanties van de voetbalbond. We zitten nu in de finale fase. Wat nog rest is handhaving, vandaag de dag belangrijker dan ooit."

Volgend seizoen zou dat nieuwe reglement al kunnen proefdraaien, tegen het seizoen 2020-2021 wordt het dan definitief. "De reglementswijzigingen zouden sowieso geen invloed hebben op lopende zaken. Het is belangrijk dat de supporters weten dat het gemoderniseerde bondsreglement niet met terugwerkende kracht kan toegepast worden. Alles wat we doen, is gericht op de toekomst", stelt Hendrickx. "Bovendien wachten we ook op de afwikkeling van de hele zaak. Er zijn sowieso elementen die we kunnen meenemen wanneer we ons werk afronden."

Op 'Operatie Propere Handen' en de tussentijdse beslissing van het BAS wil de KUL-professor niet ingaan, om eventuele beïnvloeding van het matchfixingdossier te voorkomen. Hendrickx zal daar inhoudelijk pas op ingaan, wanneer zijn werk afgerond is en de tuchtzaak ten einde is.