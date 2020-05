Werd Waasland-Beveren genekt door eigen fair play? Dat blijkt net iets te kort door de bocht MVS

18 mei 2020

Wat als... Waasland-Beveren minder fair was geweest? Dan was het (héél) misschien niet gedegradeerd. Dat zit zo: op speeldag 2 trokken de Waaslanders naar de Bosuil. Antwerp won met 4-1, maar liet met Robby Quirynen in het slot van de match een niet-speelgerechtigde speler invallen. Een forfaitnederlaag voor de thuisploeg behoorde plots tot de mogelijkheden, maar W.-Beveren besliste om geen klacht in te dienen. “Wij laten het sportieve belang primeren”, klonk het uiterst sportief.

Nu, zoveel maanden later, blijkt dat Waasland-Beveren die drie punten heel hard had kunnen ­gebruiken. En wat het allemaal nog net iets pijnlijker maakt: Antwerp had die drie punten helemaal niet nodig, Standard volgt immers op vier punten in het nu afgesloten klassement. Dat hun fair play Waasland-Beveren duur komt te staan, blijkt uiteindelijk toch net iets te kort door de bocht. Navraag leert ons namelijk dat Antwerp er hoogstwaarschijnlijk had vanaf gekomen met een boete, aangezien de inbreng van Quirynen niks aan het scoreverloop veranderde. De 4-1-eindstand lag bij zijn invalbeurt al vast.

