Weer chaos in 1B: Virton-Beerschot nietig verklaard

21 februari 2020

15u25 0 Voetbal De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB heeft beslist de klacht van Beerschot in de wedstrijd tegen Virton ontvankelijk en gegrond te verklaren. Daardoor moet de wedstrijd herspeeld worden. Er wordt momenteel, in overleg met de politie, gezocht naar een nieuwe datum.

Beerschot had klacht ingediend na een controversiële vrije trap voor Virton. In minuut 75 van de bewuste match, op 25 januari, had Virton een vrije trap gekregen net buiten de zestien. De erg jonge ref Denil (23) legde de bal op de juiste plaats om dan met zijn vanishing spray een lijn trekken om de muur van Beerschot op afstand te houden. Maar intussen nam Lecomte de vrije trap al, terwijl Denil nog niet gefloten had. Vervolgens werkte Ribeiro in twee tijden af, tot consternatie van Beerschot. “Zoiets heb ik nooit eerder gezien”, foeterde Beerschottrainer Hernan Losada. “We verliezen na een doelpunt dat nooit had mogen worden goedgekeurd.”

@kbeerschotva verliest van Virton. Hierbij het doelpunt: Reglementair of niet?pic.twitter.com/SyY0AL5ckO Tene Pod Bene(@ TenePodBene) link

De Geschillencommissie veegt de beslissing van het Bureau Arbitrage Profvoetbal nu van tafel en verklaart de wedstrijd nietig. Dat Bureau gaf toe dat de scheidsrechter zwaar in de fout was gegaan, maar hield de uitslag toch op 1-0. Opvallend: de nietigverklaring van een wedstrijd op basis van een scheidsrechterlijke fout is een primeur in het Belgische voetbal. Virton heeft nog de mogelijkheid om in evocatie te gaan.

Kalendermanager Nils Van Brantegem stelt al een idee te hebben over een nieuwe speeldatum, maar overlegt eerst nog met de politie. Later vandaag volgt meer communicatie rond die datum.

Vast staat dat de strijd om de tweedeperiodetitel in 1B zo opnieuw in chaos dreigt te vervallen. Dat was ook al zo in de eersteperiode, toen het cruciale duel tussen OH Leuven en Union stilgelegd moest worden wegens een lichtpanne. Union kreeg uiteindelijk een 0-5-forfaitzege toebedeeld, maar zelfs zonder die wedstrijd verzekerde OH Leuven zich van de eersteperiodetitel. Bovendien is er ook de onzekerheid rond de financieel geplaagde rode lantaarn Lokeren, dat mogelijk zaterdag zijn laatste match speelt. Al zegt de club zelf momenteel nog verschillende pistes te bewandelen.

En ook vorig seizoen mocht KV Mechelen, dat de playoffs tegen Beerschot had gewonnen, pas na een lang juridisch steekspel na een uitspraak van het BAS promoveren uit 1B.