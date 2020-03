Wedstrijden in Jupiler Pro League en finale Proximus League gaan voorlopig gewoon door, met publiek Redactie

11 maart 2020

15u41 0 Belgisch voetbal De wedstrijden op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League en de finale van de Proximus League gaan voorlopig gewoon door zoals voorzien, met publiek. Dat bevestigt de Pro League.

Wel is het zo dat lokale gouverneurs en burgemeesters de eindverantwoordelijkheid blijven behouden: vinden zij dat er strengere maatregelen nodig zijn, dan kan het alsnog zijn dat er geen fans in het stadion worden toegelaten.

Wie ziek is, wordt aangeraden om thuis te blijven en de Pro League vraagt om in de wedstrijdorganisatie voor zo weinig mogelijk ruimtes en momenten te zorgen waarbij mensen in gesloten ruimte dicht op elkaar gepakt zijn. Dranken worden idealiter in open lucht aangeboden, terwijl bij VIP-ruimtes zo veel mogelijk ruimte tussen tafels en genodigden wordt gevraagd. Er wordt ook opgeroepen om buffetvormen te vermijden. Ook de aanbevelingen die vorige week werden uitgevaardigd, blijven van kracht.

Verder werd ook al duidelijk dat de Pro League de kalender voor de play-offs maandag 16 maart om 16u online zal publiceren. Er is dus geen fysieke kalendervoorstelling in Tubeke.