Wederzijdse interesse: Anderlecht wil Tessa Wullaert (27), Gouden Schoen zegt niet bij voorbaat ‘neen’ Pieter-Jan Calcoen

08 april 2020

05u30

Tessa Wullaert is een gegeerde speelster op de markt. De aanvalster trok in 2018 naar Manchester City, maar na twee seizoenen in Engeland is Wullaert toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat haar contract in Manchester afloopt en ze normaal gezien niet zal verlengen, is de West-Vlaamse een aantrekkelijk target. Bayern München toont bijvoorbeeld belangstelling, net als PSV en Atlético Madrid. “En vele anderen”, klinkt het in Wullaerts entourage.

Onder hen dus ook RSC Anderlecht, zopas uitgeroepen tot kampioen van de Super League en volgend seizoen opnieuw in de Champions League. Anderlecht wil fors inzetten op het vrouwenvoetbal en ziet in Wullaert de perfecte aanwinst – kwaliteit en ­media-aandacht gegarandeerd. De speelster zelf wil niet op het nieuws reageren: “Op dit moment ligt alles stil, ook de transfermarkt, nu speculeren over mijn toekomst zou niet verstandig zijn.”

Stasegem

En toch: in het kamp-Wullaert valt te horen dat “niks uit te sluiten valt”. Met andere woorden: een terugkeer naar België, dat met de Super League nochtans niet de meest aantrekkelijke competitie heeft, is een realistische mogelijkheid. Al was het maar omdat Wullaert dezer dagen ten volle beleeft hoe graag ze wel niet in West-Vlaanderen woont. In het buitenland zit ze steeds alleen – vriend Mathias werkt hier – terwijl ze net steeds meer neigt naar een ‘normaal’ familie­leven. Dat Mathias onlangs een huis in Stasegem kocht, kan mogelijk een extra trigger zijn om dicht bij huis te komen voetballen. “Can’t wait to move in”, schreef Wullaert bij een foto voor de woning op Instagram, vergezeld door wat hartjes. In Krant van West-Vlaanderen liet ze vorige week optekenen: “Mathi zou nu graag helemaal gaan samenwonen en ik ben oud en groot genoeg om zelf te beslissen over mijn carrière. Ik merk nu hoe plezant ik het vind thuis te zijn.”

Vraag is: weegt dat op tegen het financiële? Het is weliswaar niet te vergelijken met de sommen uit het mannenvoetbal, maar Wullaert verdient naar Belgische vrouwenvoetbalnormen goed haar boterham in Engeland. Het laat zich raden dat Anderlecht een inspanning zou moeten leveren.

Wullaert speelde voor haar internationale doorbraak al in de Belgische competitie (en bij paars-wit). De Red Flame lag al onder contract bij Zulte Waregem, Anderlecht (2012-2013) en Standard, alvorens naar Wolfsburg en later Manchester City te vertrekken. In het verleden liet Wullaert uitschijnen dat ze ervan droomde op een dag in Spanje aan de slag te gaan. Ook China leek een optie – voor het geld –, maar evengoed wordt het nu... Anderlecht. En da’s op zijn minst verrassend.