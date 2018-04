Water staat het Lisp boven de lippen: licentie lijkt ook in tweede zit onhaalbaar voor Lierse

Kristof De Cnodder

03 april 2018

08u15 0 Belgisch Voetbal Het ziet ernaar uit dat Lierse ook in tweede zittijd geen volledig licentiedossier zal indienen. Weinig kans dat de broodnodige overname vóór de licentiedeadline - morgen al - rond komt. Op het Lisp panikeert men echter niet. "Ook voor het BAS kan je later nog een licentie bekomen."

Lierse verloor zaterdag met 0-3 van Moeskroen, maar dat was geen thema in het geel-zwarte kamp. De precaire situatie waarin de club verkeert, overschaduwt alles. Zoals bekend blijft Lierse de betalingsachterstallen opstapelen en veel geld komt er niet meer binnen. Met 1.401 toeschouwers - veelal abonnees - was de match tegen Moeskroen ook al geen financiële vetpot. Het is al langer duidelijk dat enkel een overname Lierse kan redden, maar tot op gisteren was er geen witte rook in dat dossier.

Binnen de club gaat men er stilaan van uit dat de overname ook morgen nog niet rond zal zijn. En laat dat nu de ultieme datum zijn om stukken toe te voegen aan het gammele licentiedossier dat men in eerste zit indiende. Zo lijkt een verplichte degradatie naar tweede amateurklasse wel heel dichtbij te komen, al relativeert sportief manager Roel Rymen dat: "Als de licentiecommissie geen groen licht geeft, kan je nadien nog altijd naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. Daar start je weer van nul." Op die manier kan Lierse een maandje tijd winnen en volgens Rymen moet dat kunnen volstaan om de overname te finaliseren.

Van 22 naar 2 miljoen

De Qatarese investeringsgroep met als uithangbord ex-Waregemspeler David Nakhid zou nog steeds geïnteresseerd zijn. En enkele andere kandidaten die de voorbije maanden afhaakten, werden vanuit Lierse opnieuw gecontacteerd. Zij werden op de hoogte gebracht van de mega-korting die eigenaar Maged Samy wil toekennen. Van de oorspronkelijke vraagprijs van 22 miljoen euro mag nu naar verluidt een miljoentje of twintig worden afgetrokken. Cijfers wil manager Rymen niet noemen, maar hij bevestigt wel dat Lierse slechts "een prikje" moet kosten.

Blijft de vraag hoe Lierse het op de heel korte termijn moet beredderen. Zaterdag was er geen catering in de loges omdat de traiteur al maanden niet werd betaald. Ook de technicus om de elektronische reclameborden te bedienen stuurde om dezelfde reden zijn kat. En tegen morgen moet Lierse zijn elektriciteitsrekening betalen, want anders dreigt men te worden afgesloten van het net. Last but not least: als de spelers binnen dit en een week hun achterstallige loon niet krijgen, kunnen ze reglementair hun vrijheid aanvragen. Het water staat Lierse dus boven de lippen. Afwachten of men lang genoeg de adem kan inhouden.

