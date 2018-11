Wat nu met Luc Devroe op Anderlecht? Coucke wil hem niet laten vallen, maar wil hij zelf nog wel blijven? MJR/PJC/NVK

14 november 2018

07u26 0 Belgisch Voetbal De beloofde hervormingen van Marc Coucke krijgen vorm. Michael Verschueren (48), zoon van de iconische ‘Mister Michel’, moet de nieuwe sportieve lijn bepalen. Enter het lang gemiste Anderlecht-DNA.

Een grondige doorlichting: die maakt Michael Verschueren, al jaren aandeelhouder en bestuurslid van RSCA, momenteel van het sportieve departement van Anderlecht. Dat doet hij onder meer door te praten met clubiconen om hun visie te kennen - Vincent Kompany en Pär Zetterberg passeerden al de revue. Eenmaal die oefening achter de rug is, is het de bedoeling dat Verschueren zelf aan het hoofd van de uitgetekende structuur komt te staan. Daarmee treedt hij in de voetsporen van vader Michel (87), die van 1980 tot 2003 de sportieve baas was bij de Belgische recordkampioen.

In feite zal Verschueren, die veel vertrouwen genoot bij Coucke nadat hij hem met de overname van Anderlecht geholpen had, een nieuwe rol bekleden in het organigram. Hij zal alle technische departementen aansturen. Een erg zwaar karwei: in de medische staf heerst er een vacuüm sinds de exit van Jochen De Coene, de scouting is eveneens een rommeltje zonder inspraak. Ook over het transferbeleid en de jeugdwerking zal Verschueren zeggenschap krijgen.

Dat Verschueren aan gewicht wint, hoeft niet te verbazen. Na zijn eerste woelige maanden bij RSCA verklaarde Coucke al dat hij niet tot januari zou wachten om in te grijpen. Met deze zet komt hij alvast tegemoet aan een eis van de fans: zij wilden meer Anderlecht-DNA, iets wat Verschueren, die jarenlang in de schaduw van zijn vader op de club vertoefde, met overschot heeft. Bovendien kent hij ook de waarden en normen van de club.

Daarnaast een troef van Verschueren: zijn managementkwaliteiten, die hem in staat moeten stellen de verschillende departementen te coördineren. Luc Devroe slaagde er de eerste maanden niet in om dat beleid op Neerpede te organiseren en te leiden.

Klap Devroe

Voor Devroe, die slechts één transferperiode aan de slag is bij paars-wit, is de koerswijziging een klap. Het spreekt voor zich dat hij met Verschueren boven zich niet langer (zo goed als) autonoom beslist over de aan- en verkooppolitiek. Devroe vertrok dan ook met het gezicht op onweer op vakantie.

Toch is Coucke niet van plan Devroe te laten vallen. Hij ziet in de voormalige sportief directeur van KV Oostende nog steeds een voetbalkenner - meer dan Verschueren - die een uitgebreid netwerk heeft. Het is dan ook de intentie van Anderlecht om Devroe aan boord te houden binnen de nieuwe krijtlijnen. Mocht Devroe het zelf niet zien zitten om voortdurend aan Verschueren te rapporteren, dan zal RSCA op zoek gaan naar een vervanger.

Njet

Volgens onze informatie houdt Coucke rekening met een ‘njet’ van Devroe en begon hij al de markt te verkennen. Binnen het reeds uitgezette profiel voor een potentiële opvolger vallen twee elementen op: het moet een onbesproken figuur zijn en hij moet bij voorkeur een verleden bij Anderlecht hebben.

Nog dit: Jo Van Biesbroeck blijft operationeel manager, op korte termijn behoudt Verschueren zijn rol binnen de ECA (de federatie van Europese clubs). Gisteren zat hij voor die organisatie in Zwitserland. Anderlecht stuurde een kort communiqué de wereld in: “We bekijken de opties om het sportieve luik te versterken.”