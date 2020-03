Wat nu met de play-offs? Niet afwerken kan niet volgens bondsreglement Jarno Bertho

13 maart 2020

13u40 12 Belgisch voetbal Is er een rechtmatige kampioen als het seizoen 2019/2020 straks door het coronavirus niet volledig afgewerkt kan worden? Niet volgens het bondsreglement. Dat geeft nergens toestemming om de competitie straks permanent stil te leggen en het huidige klassement als definitief te beschouwen.

Tot en met 3 april mag er geen bal rollen in Eerste Klasse A. Dat besliste de federale regering gisteravond. In theorie beginnen de play-offs dus in het weekend van 3 tot 5 april. Maar stel dat de competitie effectief langer stilligt. Wat dan aangevangen? Enkel speeldag 30 nog inhalen dan maar? En erna er een kruis over maken? Club Brugge is leider en dus kampioen? En wat onderaan met Waasland-Beveren?

“Je kan vandaag niks uitsluiten”, aldus Peter Croonen, voorzitter van de Pro League. “Er is een mogelijkheid om de competitie te bevriezen.” Bevriezen noemt Croonen het. Ervan uitgaand dat de competitie bij regel van het bondsreglement gewoon stilgelegd kan worden. Niet dus.

In de inhoudstabel van het bondsreglement staat één regeltje geschreven dat wel een oplossing doet verhopen. “Verstoring van competities, zie titel 20", staat er. Maar in het aangegeven hoofdstuk wordt met geen woord gerept over een eventuele stopzetting van de competitie. Er is dus géén bondsregel die toestaat om de competitie straks te beëindigen.

Wat met Europese tickets?

“Je zit ook nog met Europese tickets die dan op een andere manier verdeeld moeten worden”, bedacht Croonen zich. Op dit moment staat AA Gent op de tweede plek, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Maar wie zegt dat Charleroi dat ticket sportief gezien niet meer claimt? Of Antwerp?

En neem nu Genk en Anderlecht. Beiden nog in de running voor play-off 1 en bijgevolg nadien ook voor een Europees ticket. Staan zij hun Europese plaats zomaar af aan een ploeg die bij een halvering van de punten nog in te halen valt? Gegarandeerd niet. En al zeker niet als er geen reglement is dat hen daartoe verplicht.